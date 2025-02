El 25 de febrer, Portes Obertes 2025 a l’Escola Pompeu Fabra de Vilanova del Camí

Els centres educatius de Vilanova del Camí han programat les seves jornades de Portes Obertes per donar a conèixer la seva oferta educativa i ajudar les famílies a preparar la preinscripció escolar per al curs 2025-2026. Aquestes sessions informatives permetran conèixer de primera mà els projectes pedagògics, les instal·lacions i els serveis que ofereix cada centre.

Portes Obertes 2025 a l’Escola Pompeu Fabra

El 25 de febrer, serà el torn de l’Escola Pompeu Fabra, que ha organitzat dues sessions per facilitar l’assistència de les famílies: un primer torn a les 9:00 h i un segon torn a les 15:00 h. L’activitat inclourà una passejada per l’escola i una xerrada explicativa sobre el funcionament i projecte educatiu del centre. Es pot contactar amb l’escola per reservar plaça per a la visita al telèfon 938060111 o al mail a8038247@xtec.cat.

Dates de preinscripció

La preinscripció per al 2n cicle d’educació infantil i educació primària (de 3 a 12 anys) serà del 12 al 26 de març, mentre que per a l’ESO (de 12 a 16 anys) serà del 14 al 26 de març. La preinscripció per al 1r cicle d’educació infantil (0 a 3 anys) està prevista per al mes de maig, pendent de publicació oficial.

Les famílies interessades poden reservar plaça per a les Portes Obertes contactant directament amb cada centre, excepte en el cas de les llars d’infants, on no cal inscripció prèvia.