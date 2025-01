12 receptes amb plantes silvestres pel Calendari del Bon Consumidor 2025 d’Eixarcolant

Un any més, el Col·lectiu Eixarcolant presenta el Calendari del Bon Consumidor 2025, una nova edició que posa en relleu la cuina de les plantes oblidades al nostre entorn. A més, esdevé una eina per ajudar-nos a descobrir nous ingredients i reflexionar sobre la seva temporalitat.

Enguany, el calendari ens presenta un recorregut per 12 receptes de temporada elaborades amb una planta silvestre comestible o varietat agrícola tradicional, adaptades a la temporada. A final d’any pots retallar per les marques i guardar el receptari. A més, aquesta edició inclou una pràctica graella de fruites, verdures i plantes silvestres comestibles de temporada, una eina per a grans i petits que, un cop finalitzat l’any, es pot conservar com a instrument de consulta. Amb aquest calendari-receptari, Eixarcolant torna a destacar la importància de consumir aliments locals i de temporada, tot recuperant un patrimoni culinari.

A què estic contribuint amb la compra del Calendari del Bon Consumidor?

Els beneficis obtinguts de la comercialització del Calendari del Bon Consumidor, es destinaran íntegrament a projectes de recuperació de plantes oblidades i a la construcció d’un nou model agroalimentari. Aquest calendari és un reflex més de la tasca d’Eixarcolant per transformar el model alimentari actual cap a un futur més respectuós i sostenible.

L’il·lustrador

Aquesta edició ve amb una nova estètica de la mà de Jaume Enrich, un il·lustrador igualadí que ha donat un estil fresc i replet de colors vius que ens apropa visualment a un consum més responsable i sostenible.

Eixarcolant. Recuperem les plantes oblidades, transformem el futur.

Eixarcolant és un col·lectiu de persones que treballen per recuperar les plantes oblidades, que inclouen tant plantes silvestres comestibles com varietats agrícoles tradicionals. El principal objectiu d’Eixarcolant és situar en el centre del debat públic les plantes oblidades, l’agroecologia i la necessitat d’un canvi profund de model agroalimentari, tant des del punt de vista de la producció com de la distribució i del consum d’aliments. En trobareu més informació a www.eixarcolant.cat.

Disponibilitat

El Calendari del Bon Consumidor 2025 ja es pot adquirir a través del web d’Eixarcolant i en diversos punts de venda locals. És el regal perfecte per a aquells que volen fer del 2025 un any d’aprenentatge i sobirania alimentària.