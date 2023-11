10 preguntes per renovar la teva oferta

Publicitat

No facis com Correos, i repensa els teus productes conscientment.

L’altre dia, després d’anys sense trepitjar-ne una, vaig anar a una oficina de Correos a recollir un paquet. El servei va ser correcte i no vaig haver d’esperar gaire, ja que, al contrari del que passava anys enrere, hi ha molta menys gent que el faci servir. Siguem clars: parlem d’una empresa que està quedant fora del mercat perquè ja no s’envien cartes i la paqueteria té competidors internacionals molt potents. Si, a més, li afegeixes que el 2025 s’acaba la concessió de Servei Postal Universal, coincidirem que tenim al davant un negoci amb seriosos problemes financers i de model de futur.

Per això sorprèn que una empresa amb aquests reptes al davant, units als tradicionals problemes de servei i lliurament a determinades zones, busqui fer diners amb productes i serveis tan allunyats del seu cor: la missatgeria.

Entres a l’oficina de Correos i et trobes desenes de rètols i fulletons de publicitat de productes i serveis tan diversos com targetes regal de serveis online, llibres, banca, loteria, assegurances o telecomunicacions, entre d’altres. D’entre tots ells, només les telecomunicacions tindrien un lligam amb la missió d’una empresa de missatgeria, però la resta no hi tenen cap relació i semblen decisions tàctiques pròpies d’una empresa que actua a la desesperada per a aconseguir diners, i no d’una companyia que desenvolupa una estratègia de creixement conscient i duradora. Repensar els productes i serveis que oferim és quelcom molt seriós, i depèn de fer-se preguntes que vagin més enllà d’”on hi ha diners.” Preguntes que et facin pensar en termes estratègics (a qui ajudem a aconseguir què) i tàctics (com podem dur-ho a terme).

Fa uns anys, una empresa a la que assessoro va canviar el 80% del seu catàleg de productes perquè també s’estava quedant fora del mercat. El procés va ser simple, que no fàcil, i va consistir en fer-nos 10 preguntes que van respondre durant diversos dies les persones clau de l’empresa (socis, directius i col·laboradors de confiança).

Eren aquestes:

Què sabem fer bé? A qui li pot interessar? Com ho presentarem? Quina tecnologia ens caldrà? Com el promocionarem? Com el vendrem? Com l’entregarem? Quin suport li donarem? Quin preu li posarem? Què més podríem afegir-hi?

No sé com li anirà a Correos, però sí que sé que aquest client meu gaudeix ara d’un negoci de futur amb uns resultats que acompanyen el seu estil de vida. No ha estat fàcil, i ha requerit molts sacrificis i esforços, però ara podem dir que l’empresa té un camí rendible i sostenible de cara al futur. Un camí en què aquestes 10 preguntes segueixen sent les protagonistes del seu dia a dia, on repensar l’estratègia i l’oferta de productes s’ha convertit en un èxit conscient que treballem regularment, i que ha estat exemple per a alguns dels seus clients i competidors.

