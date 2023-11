Els administratius de l’ICS protesten per l’acord de la Generalitat amb els sindicats

Publicitat

La Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors de l’Administració de Catalunya – Coordinadora de Treballadors i Treballadores de la Sanitat (CATAC-CTS) ha fet aquest dimecres al migdia una aturada de 10 minuts en diferents Centres d’Atenció Primària del país en protesta pel Tercer Acord de l’Institut Català de la Salut (ICS), anunciat recentment, i que, segons aquest sindicat, perjudica als administratius d’aquesta institució sanitària pública. A la fotografia, podeu veure els administratius del CAP Igualada Urbà, durant la protesta.

Segons l’acord, el Departament de Salut dotarà 320 milions d’euros per millorar les condicions laborals de més de 55.000 treballadors i treballadores del personal de l’Institut Català de la Salut (ICS). Aquestes millores “són un pas important per harmonitzar les retribucions del SISCAT amb les de l’lnstitut Català de la Salut (ICS), que inclou mesures que tenen en compte la perspectiva de gènere”, segons la Generalitat, però des d’alguns sectors, com els dels administratius sanitaris, es protesta pel què consideren un pas enrere. “Sortim tot a la porta dels centres de l’ICS a demostrar el nostre rebuig al preacord signat, és una vergonya, agreuja les diferències entre categories i els ho hem de fer saber”, diuen.

Compartir