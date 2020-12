Xarxa Igualada tanca temporada d’espectacles amb “On vas, Moby Dick?”

Diumenge 13 de desembre, a ¼ d’una del migdia, el grup Xarxa Igualada tanca la seva temporada de tardor d’espectacles familiars amb On vas, Moby Dick? del Centre de Titelles de Lleida, al Teatre Municipal l’Ateneu. Una escenificació per a tota la família a partir d’una adaptació del clàssic d’Herman Melville. Els titelles de taula, les projeccions de dibuixos animats i les cançons ens endinsen en la història de la gran balena blanca, Moby Dick.

El preu de l’entrada serà de 5 euros per als socis i 7 euros per al públic en general. Cal presentar el carnet de La Xarxa per poder obtenir el descompte. Com és habitual, es poden comprar les entrades anticipades al web www.teatremunicipalateneu.cat i el mateix diumenge des d’una hora abans de la funció a la taquilla del teatre, al passatge d’en Vives. Es recomana la compra en línia.

Centre de Titelles de Lleida

El Centre de Titelles de Lleida, creat el 1986, organitza activitats formatives i lúdiques entorn del teatre de titelles amb l’objectiu de promoure i divulgar aquest art com a centre dramàtic, pedagògic i de documentació. Al centre fomenten una programació dedicada al món escolar i al públic en general. Enguany se celebrarà la 31a edició de la Fira de Titelles de Lleida el primer cap de setmana de maig a la capital del Segrià. Els seus fundadors van ser Joan-Andreu Vallvé, que ha exercit la docència a l’Institut del Teatre de Barcelona i la Julieta Agustí. En aquests més de trenta anys de trajectòria ha estrenat més d’una vintena de produccions de teatre de titelles i ha fet coproduccions amb el Teatre Nacional de Catalunya, el Gran Teatre del Liceu o el Palau de la Música Catalana. Entre ells en trobem de petit format, com En Patufet, La Jana i els 3 Óssos, Els Follets i el sabater i Xim, o de mitjà format com Gulliver al país de Lil·liput, El somni de l’espantaocells, Kissu o Till d’Òliba Espill. Entre els espectacles n’hi ha també de gran format, com Mowgli, l’infant de la Jungla, creat en col·laboració amb el TNC, El Retaule de Nadal, en coproducció amb el TNC, o Els músics de Bremen, en coproducció amb el Gran Teatre del Liceu. El 2017 va estrenar el primer espectacle de carrer, Hathi, un elefant de mida real que ja ha passejat per nombroses Fires i Festivals nacionals i internacionals. Les produccions més recents són La Jana i els 3 ossos i On vas Moby Dick?

On vas, Moby Dick?

L’espectacle del Centre de Titelles de Lleida es va estrenar l’octubre de 2019 a la FIET, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears. Joan-Andreu Vallvé ha tingut cura de l’adaptació del clàssic de Herman Melville, a més de signar la direcció, el disseny dels titelles, els dibuixos i l’escenografia. Els encarregats de la construcció de l’escenografia han estat Xavier Badia i Òscar Ribes. Els vestits dels titelles són de Teresa Catasús i Bernat Vallvé ha estat el compositor de la música original. Els actors i titellaires són Clara Olmo i Albert Garcia.

A en Tim li agrada molt veure el mar. Per això, sempre que pot, visita la seva àvia al seu poble de pescadors. Allí coneixerà la Kalin, una nena de la seva edat, que li explicarà la història de la Moby Dick. Tot jugant i fent volar la imaginació, en Tim i la Kalin reviuran les aventures de la gran balena blanca per lliurar-se dels arpons del capità Ahab i seguir nedant lliure pels set mars.

On vas, Moby Dick? és un espectacle ple d’emocions, de música i de viatges d’allò més sorprenents recomanat per a infants de 3 a 8 anys. Properament es podran veure els espectacles Kle d’Addaura teatre Visual (17 de gener) i Camí a l’escola que s’ha ajornat per la covid-19.