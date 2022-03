Xarxa Igualada porta “Una nit amb el mag Lari” a l’Ateneu

El grup Xarxa Igualada tanca el curs aquest diumenge 20 de març amb un espectacle ben màgic: “Una nit amb el mag Lari”. Ha programat dues funcions. La del matí començarà a ¼ d’1 del migdia i l’altra a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu. Les entrades són a 15 € (i a 12 € per als socis de La Xarxa). La venda es farà per internet a https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa/ i a la taquilla del teatre el mateix diumenge des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle. Un espectacle recomanat per a infants de 3 a 99 anys. Humor, màgia i molta diversió per gaudir-ne en família.

Una nit amb el mag Lari

Després de més de 25 anys fent funcions per tot arreu, el mag Lari s’ha adonat que la seva vida és una gira constant i que, en el fons, el que més li agrada és estar sobre els escenaris, com més diversos millor, coneixent gent i llocs diferents, fent allò que se li dóna millor: il·lusionar i fer riure el públic.

Aquesta nit (matí i tarda, serà una festa per a ell perquè la passarà amb les famílies igualadines. Una estona amb el Mag Lari de sempre, amb la sorpresa, amb l’humor de sempre i, sobretot, amb la Il·lusió de sempre.

El Mag Lari

Mag Lari (Josep Maria Lari, Barcelona 1973) va iniciar-se en la màgia professional l’any 1994, arran del seu debut al Llantiol de Barcelona. Llicenciat en Filologia Catalana, no dubta a dedicar els seus esforços a consolidar una nova manera de fer màgia en la que la presentació és l’element clau de l’èxit. Dos premis marquen la seva trajectòria: l’any 1995 aconsegueix el primer premi nacional de màgia còmica, la qual cosa el porta a actuar a França, Suïssa, Portugal i Japó, i l’any 2002 guanya el premi al millor espectacle de sala de la Fira de Teatre de Tàrrega amb l’espectacle Estrelles de la Màgia

Ha protagonitzat diversos programes de màgia a TV3, Antena 3 i ha estat col·laborador durant dos anys del programa Buenafuente a La Sexta. Ha col·laborat al programa “El Gran Gran Dictat” de TV3, presentat per Òscar Dalmau; ha presentat “Pura Magia” de TVE, on també era el director de l’acadèmia; col·labora en el programa “Hora punta”, presentat per Javier Cárdenas. El Mag Lari ha dirigit, a més, l’espectacle “Nada es impossible” d’Antonio Díaz, el Mago Pop.



Els seus espectacles



Els espectacles que ha estrenat són La Màgia de Mag Lari & Secundina (1994), Màgic 70 (1997), Màgiacadabra (1998), Increïble (2000), Estrelles de la Màgia (2002), Millennium (2004), Secrets (2007), Sonrisas y Magia (2009) i Splenda (2011), La màgia del mag Lari (2013), Ozom (2015), Lari Poppins (2016), Dolce Vita (2017).

Amb el seu espectacle “25 il·lusions” va guanyar el premi al millor espectacle de màgia dels premis Teatre Barcelona 2018.

Llibres i premis

Amb Pagès Editors ha publicat Els Secrets del Mag Lari, que ja va per la quarta edició, i La Màgia de Michael Jackson. A més a més, Enric Lucena ha fet un llibre editat també per Pagès Editors que es diu Mag Lari, La Màgia de fer Màgia on es recullen les millors fotografies de l’espectacle Splenda.

El Mag Lari ha estat guardonat amb nombrosos premis: Primer Premi Nacional de Màgia Còmica, Valladolid 1995; Premi Millor Espectacle Xarxa Palau Solità i Plegamans 2002 (Increïble), 2005 (Mil·lennium) i 2011 (Somriures i Màgia); Premi al Millor Espectacle de la Fira de Teatre de Tàrrega 2002 (Estrelles de la Màgia); Premi Fundació Agustí Asensio 2002; Segon Premi al Millor Espectacle de la Fira de Teatre de Tàrrega 2004 (Millennium); Segon Premi al Millor Espectacle de la Fira de Teatre de Tàrrega 2007 (Secrets); Premi al millor espectacle Mostra de Teatre d’Igualada 2007 (Secrets); Premi ARC a les arts escèniques 2009 (Secrets); Premi Butaca a l’espectacle Secrets 2009; Premi Continuarà de TVE 2010; Premi Club de Mágia Valéncia 2011; Premi Butaca a l’espectacle Splenda 2012.

Ha redescobert la manera de fer màgia i ha convertit el seu personatge en el nou exponent de la màgia actual.