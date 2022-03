El CCOO valora els canvis en l’ocupació de l’Anoia després de la reforma laboral

El passat mes de febrer es va tancar amb una xifra de 7.310 persones desocupades a l’Anoia, 17 més que al gener i però 1.855 menys que fa un any (un descens de més d’un 20%). Tot i les incerteses a nivell internacional, estem davant d’una tendència a la recuperació de l’activitat i del mercat de treball, amb més persones afiliades i evidenciant signes clars de millora i dinamisme.

A partir de l’anàlisi i la valoració de les dades relatives a la comarca aportades per l’Observatori del Treball i Model Productiu, CCOO Anoia ha estret les conclusions següents:

Es constata un fort increment del nombre de contractes indefinits registrats, confirmant la millora de la qualitat de l’ocupació impulsada per la recent reforma laboral. Aquests beneficis s’han de consolidar mitjançant la negociació col·lectiva i un eventual acord per garantir el poder adquisitiu de les rendes salarials de les persones treballadores en un context de forta inflació.

La precarietat continua concentrant-se en les dones i les persones joves. És clau la utilització d’eines com els Plans d’Igualtat per garantir l’equitat en l’accés a una ocupació de qualitat i orientar les polítiques actives d’ocupació en referència a garantir el dret a l’emancipació de les persones joves, que avanci en ocupació digna compatible amb estudis i la millora de les competències professionals.

Davant el fort increment de l’IPC del gener, (la dada avançada és del 6%, reduint la taxa interanual del desembre però encara molt elevada), és necessari augmentar els salaris mitjançant la negociació col·lectiva i el SMI. CCOO està oberta a cercar acords a través d’un pacte de rendes fruit del diàleg amb govern i patronals.

El compromís amb el Diàleg Social per part del Govern de la Generalitat és clarament insuficient, i està massa alineat amb els interessos de les patronals. Els ajuts a les empreses, ja sigui en clau de prestacions, bonificacions o inversions, han de tenir la seva principal referència en l’ocupació de qualitat.

La situació geopolítica es trasllada als preus energètics, però també en forma d’impactes ambientals, tal com ha situat el recent informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic de l’ONU. Cal un impuls decidit de l’economia verda, i una transició justa en termes ecològics, socials i laborals.

La millora de l’ocupació i dels salaris és un element clau per a la recuperació econòmica a partir de la seva capacitat de millorar de la demanda, però s’ha d’acompanyar d’una activació de les polítiques d’inversió dels fons europeus per tal de reforçar el teixit productiu, garantint una transició justa en el marc de la digitalització i de la sostenibilitat ambiental.

Resultats engrescadors però que cal millorar

Per a CCOO, ens trobem davant un escenari que permet observar els evidents efectes de la reforma laboral i l’increment del SMI, amb beneficis immediats per a la classe treballadora. Caldrà, doncs, seguir treballant per fer del tot efectiu aquest nou marc jurídic als diferents àmbits del mercat de treball.

Tot i aquest escenari engrescador, les desigualtats i la precarietat continuen sent molt presents, sobretot per a dones i joves. Per tot això, CCOO crida a emprar els recursos que arriben des de la Unió Europea amb eficàcia, eficiència i rapidesa, contribuint a crear un mercat de treball inclusiu amb polítiques d’ocupació veritablement al servei de les persones.