Victòria i coliderat pel CF Igualada femení

CF PALLEJÀ 0

CF IGUALADA 3

El CF Igualada tornava a la competició amb la mentalitat de mantenir-se a la zona alta de classificació. I el primer partit de l’any no va ser pas fàcil. Contra el Pallejà, es va veure un partit molt igualat i dur, on el domini de pilota va ser blau, però on les locals van tenir tímides opcions a partir de la pilota aturada.

Així va ser com l’equip igualadí va poder generar un penal per mà, molt clar, que Marina transformaria, al minut 20 de joc. Seguint amb la mateixa dinàmica, el conjunt de Víctor Torrijos va anar arribant a porteria contrària, sense poder convertir.

A la segona meitat, les del Baix Llobregat van sortir amb una pressió alta, que va fer patir a les anoienques, que van saber aguantar les ratxes atacants del Pallejà. Queralt va poder salvar un u per u, mantenint el mínim avantatge. Un cop superats els minuts complicats, Peke va arribar a línia de fons i centrava per una Jana, que molt atenta rematava ben ajustat. Ja als minuts finals, Mar arribava per l’extrem esquerra i feia un xut molt potent, que es convertia en un autèntic golàs.

La setmana vinent, les blaves reben l’AEM, actual líder.