Vallbona instal·la plaques fotovoltaiques a les cobertes de l’Ajuntament i del pavelló

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha finalitzat la instal·lació de dues plantes fotovoltaiques més en cobertes municipals, en aquest cas a les de l’edifici de l’Ajuntament i a la del Pavelló Municipal. La instal·lació ha tingut un cost de 66.500 euros, procedents del romanent de tresoreria i una part també del “Projecte tècnic per a la millora energètica dels edificis municipals” del PUOSC, Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya dins el qual també s’inclouen les fotovoltaiques de l’escola bressol, escola, Ajuntament i Poliesportiu.

En el cas de la de l’edifici de l’Ajuntament, comptarà amb una potència instal·lada de 24,30kWp, l’energia que generi es destinarà a satisfer l’autoconsum de les dependències municipals, i està sobredimensionada perquè en un futur pugui substituir el sistema de calefacció actual per un d’aerotèrmia, molt més eficient.

La segona planta, a la coberta del Pavelló Municipal. amb un total de 25,76kWp, està pensada per satisfer l’autoconsum energètic de tota la zona esportiva, que engloba Poliesportiu, Pistes de Pàdel, Camp de Futbol, Piscina Municipal i els Parcs infantils dels voltants. Per les dimensions de la coberta del Pavelló, aquesta instal·lació es podria ampliar en un futur.

D’aquesta manera, l’Ajuntament segueix endavant amb el ‘Projecte tècnic per a la millora, eficiència i sostenibilitat energètica dels edificis municipals de Vallbona d’Anoia’, que va començar amb la instal·lació de plaques a l’Escola Josep Masclans i a la llar d’infants El Fangueig. L’objectiu del projecte és impulsar el desenvolupament de les energies renovables, la utilització d’equips elèctrics de baix consum i la substitució de tancaments poc eficients en els edificis municipals.

Comunitat Energètica Local a partir del gener

A partir d’aquest gener l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia té la intenció de crear una Comunitat Energètica Local, un ens jurídic en forma de cooperativa impulsada des de l’administració local i oberta a tots els veïns que en vulguin formar part.

L’objectiu d’aquesta Comunitat Energètica Local és generar i distribuir el màxim d’excedents energètics de les respectives plantes fotovoltaiques entre totes les persones sòcies, aconseguint d’una banda generar el màxim d’energia de forma descentralitzada, propera i renovable i de l’altra rebaixar les despeses de les factures del subministra elèctric de totes les persones que en formin part. Per aquest motiu, l’Ajuntament animarà els veïns a formar-ne part, per ser el màxim de gent possible.