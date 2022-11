Victòria amb remuntada contra un rival directe

CF IGUALADA 2

FC TERRASSA 1

El CF Igualada tornava a la competició després d’una jornada de descans i no volien despenjar-se del liderat del seu grup. Davant hi tenien un Terrassa que es volia estrènyer la classificació per la part alta. Això va provocar que l’equip tingués un gran repte a Les Comes.

En un duel molt igualat, els detalls van marcar les diferències. Després d’una primera part on les blaves van disposar d’oportunitats per avançar-se, les visitants van aprofitar un córner per fer el primer gol del partit i posar-se per davant al marcador.

Per sort, just abans del descans, Marcet xutava una falta que tocaria al travesser i Míriam, molt atenta, aprofitava el rebot per empatar el duel. Un empat clau per la moral del conjunt local.

A la segona meitat, l’equip va seguir insistint a partir de la pilota i les jugades trenades. L’equip va tenir paciència i en una gran conducció de Peke, la jugadora va definir al pal llarg amb l’esquerra. Un gol molt important que va significar tres punts per donar tranquil·litat al conjunt de Víctor Torrijos.

La setmana vinent, les blaves tornen a jugar a Les Comes, davant el Viladecans.