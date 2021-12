Vallbona d’Anoia implantarà el sistema de recollida porta a porta aquest 2022

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia implantarà aquest 2022 la recollida d’escombraries porta a porta al municipi. El consistori ha començat una campanya per explicar què és aquest sistema i per què és necessari que es faci aquest canvi de manera immediata. Els propers mesos, doncs, els dedicarà a la formació, la informació i la preparació prèvia abans que arribi el canvi de sistema el primer trimestre de l’any vinent.

El porta a porta és un sistema de recollida de residus de referència en l’àmbit internacional i que ja s’aplica en uns 300 municipis catalans. Consisteix en lliurar separadament els residus davant la porta de casa en uns dies i hores determinats per a cada residu, sempre seguint un calendari establert. Abans de la implantació, hi haurà diverses actuacions per anar conformant el sistema al municipi i uns dies abans de la implantació l’Ajuntament facilitarà a la ciutadania i als establiments el material necessari per lliurar els residus mitjançant el sistema porta a porta.

Un dels motius pels quals és necessari fer el canvi de sistema de recollida d’escombraries és que el model de consum actual fa que la generació de residus sigui molt alta, i els nivells de reciclatge, massa baixos. Per tant, la majoria dels residus generats van a parar als abocadors o a les plantes incineradores. Si se seguís amb el model actual, a mitjà i curt termini seria necessari obrir més abocadors arreu del territori, cosa que suposaria un gran impacte ambiental.

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya penalitza econòmicament aquells municipis que no reciclen a través del preu que costa portar una tona de residus a l’abocador o a la planta d’incineració, un preu que cada any s’incrementa progressivament. Així, després d’experiències de llarg recorregut arreu del continent amb el model porta a porta, s’ha comprovat que és l’únic model que permet que els municipis presentin uns millors resultats de recollida selectiva.

A Vallbona, amb el sistema de recollida actual es va aconseguir un 19% de recollida selectiva l’any 2020. Atès que entre el 75% i el 85% dels residus que es generen a casa es poden reciclar si se separen correctament, per donar compliment a la normativa catalana i europea cal canviar el sistema de recollida i el porta a porta és el sistema que ha demostrat assolir els millors resultats.