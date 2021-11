Aquest dimarts al vespre comença una nova edició del Zoom Festival

Aquest dimarts al vespre s’inaugurarà una nova edició del Zoom Festival. Enguany, el certamen arriba a la 19a edició fent un salt endavant i obrint les portes a noves plataformes, nous formats, nous públics i noves tecnologies per esdevenir un festival de referència a escala nacional i internacional en l’àmbit dels continguts audiovisuals de nova generació. Un pas endavant cap a un nou futur, adaptant el format del festival als canvis que es van produint dins del sector i amb la voluntat de convertir-se en un certamen estratègic per al sector i el territori.

Com a novetat, el festival incorpora una nova categoria de videojocs a la Secció Oficial, que busca donar visibilitat a continguts més interactius adreçats a l’anomenada ‘generació Z’, així com el primer Campionat del videojoc League of Legends, organitzat conjuntament amb TIC Anoia. El joc té actualment té més de 100 milions d’usuaris registrats arreu del món.

Amb el lema Opening new doors (“Obrint noves portes”), la imatge gràfica que representarà el Zoom aquest 2021, creada per l’igualadí Pep Valls, vol ser una metàfora de l’obertura del certamen a nous continguts, que ha de permetre arribar també a nous públics i noves empreses productores del sector.

A més, el Zoom ha augmentat enguany el seu pressupost fins als 120.000 euros, un 25% més que la passada edició, fet que li ha permès accedir a la categoria A de festivals establerta per la Generalitat. Els organitzadors treballen per consolidar el pressupost i fer créixer la programació del certamen oferint més continguts, més interactius i de més qualitat. I ho fan amb la vista posada ja en l’edició del 2022, en què el festival celebrarà el vintè aniversari i Igualada serà Capital de la Cultura Catalana.

El festival audiovisual contempla cinc categories: Entreteniment, Informatius i Esports, Cultura, Ficció i la nova secció de Videojocs. El festival ha rebut enguany un total de 130 inscripcions en les diverses categories de la Secció Oficial, una trentena més que les rebudes en l’anterior edició. Els continguts provenen d’una setzena de països, com Espanya, Itàlia, Rússia, Alemanya, Anglaterra, Polònia, Brasil, Turquia i Estats Units, entre d’altres. D’entre els 130 projectes presentats, se n’han escollit 48 que opten als Premis Zoom, atorgats per un jurat de professionals del sector: 9 en la categoria de Ficció, 12 d’Entreteniment, 10 de Cultura, 7 d’Informatius i Esports i 10 de Videojocs.

Diverses produccions es podran veure per primer cop a Catalunya durant el festival, com són totes les que s’han seleccionat per a la categoria de Ficció, i també les produccions internacionals de les altres categories: Entreteniment, Informatius i Esports, i Cultura.

Entre els continguts que opten als premis també hi ha èxits d’audiència, com les produccions de la BBC Three Families i Help. La direcció del certamen ha tingut en compte la qualitat dels continguts i l’originalitat dels formats a l’hora de fer-ne la selecció, i també ha analitzat els valors socials de les produccions, així com la incorporació d’innovacions tecnològiques i si tenen els joves com a públic objectiu. Tots els programes, documentals, sèries i pel·lícules seleccionades que opten a ser premiats es poden consultar en aquest dossier de premsa i a la web del festival www.zoomfestival.org.

Fora dels continguts de la Secció Oficial, el Zoom Festival programa aquest 2021 la secció Panorama, amb continguts de qualitat que han quedat fora de concurs. Inclou el documental polonès Auschwitz in 33 objects, que narra les històries i secrets dels objectes trobats en el camp d’extermini més gran del món; No s’apaguen les estreles, documental en català pensat per enfortir l’autoestima, la identitat i les arrels valencianes, dirigit per Xavier Sarrià; La vuelta de Eva, producció espanyola sobre el cas d’Eva Giménez, que amb la seva fundació Asdent dona a conèixer la malaltia minoritària (de Dent) que pateix el seu fill; també hi trobem el reportatge d’investigació italià War on the Amazon, que explica les conseqüències de les polítiques del president Jair Bolsonaro en la selva tropical brasilera; també de producció italiana és Ossi di Sepia. The Sound of Memory, una sèrie de no ficció que recorre la història recent d’Itàlia a través de testimonis excepcionals; i per últim, el documental suís Heales versus Science, sobre el poder dels prop de tres-cents remeiers que hi ha a la Suïssa francesa.

En total, el Zoom Festival atorgarà 14 premis: un per cada una de les cinc categories de la Secció Oficial: Millor Format Ficció, Millor Format Entreteniment, Millor Format Cultural i Divulgatiu, Millor Format Informatiu i d’Esports i Millor Format de Videojocs; a més dels Premis d’Honor, que enguany reben l’actor Joan Pera, el periodista Xavier Sardà i la productora Kosmos Studios, fundada pel futbolista Gerard Piqué; el premi Millor Streamer de l’Any, que premia la creació de continguts audiovisuals a les xarxes socials i que es disputen per votació popular Ibai, AuronPlay i Elxokas. Així mateix, es farà entrega del Premi DO Catalunya al Millor Format de TV Català, amb nou formats finalistes que es posen a votació popular. Enguany s’estrena, a més, el primer Premi CIMA-Festival Zoom al millor format de TV per la igualtat de gènere. En el marc de la gala de cloenda del Zoom Festival, s’atorgaran els premis del Jurat i del Públic del VIII Showcase de Pilots de Ficció de Serielizados Fest, i a l’equip guanyador del primer Campionat del videojoc League of Legends que incorpora el festival igualadí, el qual s’està disputant aquest mes online.

Els premis de la 19a edició del Zoom Festival es lliuraran en la gala de cloenda que se celebrarà el dissabte 27 de novembre a les 21:30h al Teatre Ateneu d’Igualada, de forma presencial i que també es podrà seguir a través de la plataforma ZoomLive, dins la web del festival, i des del nou canal de Twitch del Zoom Festival.