Un Zoom desastrós

“Si estàs en aquesta trucada, ets part del desafortunat grup que està sent acomiadat, amb efecte immediat”.

Aquesta frase s’ha fet viral després que ens assabentéssim que 900 treballadors de l’empresa hipotecària americana Better.com fossin acomiadats pel seu CEO, en Vishal Garg, mitjançant una videoconferència de zoom.

Us podeu imaginar, a les portes de Nadal, ser convocats a una reunió multitudinària que acabi d’aquesta manera? No es pot negar que el CEO fos productiu, en pocs minuts va tenir molta feina feta. Però estareu d’acord que les formes són molt importants. Si tenim clar el QUÈ, toca treballar molt bé el COM.

Sentir com diu al video que és la segona vegada que a la seva carrera té ha de prendre aquests tipus de decisions i que espera ser més fort aquest cop que la primera (es veu que va plorar la primera vegada) amb una falta total d’empatia, la veritat és que et deixa amb cara de moniato.

És ben cert que la manera amb què rebem a la gent que s’incorpora a la nostra empresa és tan important com la manera com s’acomiada, i més en un món hiperconnectat. Després de moltes disculpes, el fet que el nom d’aquest executiu estigués en boca de tots no va fer més que augmentar l’interès pel personatge i ens assabentéssim que el tipus en qüestió és força maldestre en la gestió de les persones. Destituït de les seves funcions, ara toca refer la reputació de la companyia.

Com parlaran aquestes nou-centes persones de la seva exempresa? I les que s’han quedat? Una feinada vaja.

La comunicació és fonamental. En la vida de les empreses hi ha moments difícils i de vegades toca fer ajustos. No es discuteix si calia o no prescindir del 15% de la plantilla de Better, vull pensar que l’empresa havia estudiat totes les alternatives i no hi havia més remei que prendre aquesta decisió dràstica. Ara, n’hi havia prou en tenir tacte i respecte cap al treballador, comunicant l’acomiadament de manera presencial i si no era possible per la pandèmia, amb una trucada. I no calia encomanar aquesta feinada al senyor Gard, per això hi ha executius a les empreses, amb responsabilitats que de vegades comporten donar males notícies. Hagués sigut interessant treballar el missatge per tal que fos únic i dedicar el temps que es mereix comunicar una notícia d’aquest calibre.

Les empreses són sistemes, igual que una família. Quan el sistema es trenca, per la sortida d’algun membre o per qualsevol incident important, cal recompondre’l. Recompondre el sistema de Better necessita molta comunicació, treballar molt el clima laboral, entonar el mea culpa i construir nous ponts que ens portin a poder tornar a confiar, perquè sens dubte, la confiança ha quedat molt tocada.

Un dels riscos del teletreball del qual tan s’ha parlat és la deshumanització dels llocs de treball. La màquina de cafè fa més del que ens pensem i on ha calgut posar focus un cop tots a casa ha sigut en com trobem aquests moments ara que la màquina de cafè no és comunitària. Cal trobar noves maneres de treballar les relacions, de poder parlar del cap de setmana, del gos o del temps, a part de projectes i dates d’entrega.

A l’altra banda de la pantalla hi ha persones i mentre ens seguim sentint agredits i esmaperduts davant notícies com aquesta cal ser optimistes.