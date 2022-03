Pautes per prendre decisions encertades

La nostra vida està plena de moments en els quals estem obligats a prendre decisions. En alguns casos no som conscients que ho estem fent, perquè són part de la vida quotidiana i no tenen gran repercussió, com pot ser l’elecció d’un menjar, la compra d’unes sabates o triar el supermercat on fer la compra. Altres vegades, prendre una decisió, pot provocar-nos angoixa i inquietud a causa de la magnitud de les possibles conseqüències que se’n deriven, com és el cas de l’elecció de la carrera universitària, un canvi de treball o de residència o donar per finalitzada una relació amorosa.

Per aquest motiu, saber prendre decisions adequades, o almenys, decisions que a la llarga no ens portin gaires problemes, pot ajudar-nos sens dubte tant a millorar la nostra qualitat de vida com a estalviar-nos temps perdut i molts diners.

És cert que les decisions, siguin quines siguin, mai estan exemptes de risc i que és molt difícil tenir la certesa de no equivocar-nos, però almenys, seguir alguns consells poden maximitzar les nostres possibilitats d’èxit.

Entre aquests consells serien:

Conèixer-se molt bé a un mateix. És l’aspecte principal, ja que sabent com som realment, què ens agrada, en què situacions ens podem adoptar o no, i saber quins són els nostres punts forts i les nostres limitacions, ens evitarà més d’un problema en el futur.

S’han de prendre decisions, sobretot, centrant-nos en el present. Encara que podem tenir en compte què pot succeir el dia de demà, el futur és quelcom que no és a les nostres mans i és una cosa incerta i canviant, per la qual cosa obsessionar-se pot fer-nos no avançar i quedar-nos estancats per por del desconegut.

Prendre decisions des de la tranquil·litat i la calma. Tots sabem que actuar o reaccionar en calent o quan estem enfadats o nerviosos, no sol ser mai una bona opció.

Avaluar els riscos, sí, però no fer que aquests dominin ni decideixin la decisió final. A vegades sortir de la zona de confort és positiu perquè ens permet explorar i fer coses que mai havíem experimentat.

No deixar-se influenciar. Està bé escoltar les opinions d’altres persones perquè permeten prendre distància i veure altres punts de vista, però no facis alguna cosa només perquè això és el que s’espera de tu si no estàs plenament convençut.

Redueix les opcions. Adoptar decisions entre un gran nombre de variants pot tornar-se molt complex, per la qual cosa és millor anar descartant aquelles que menys ens convencin, a fi de facilitar la decisió final.

Recopilar la informació més gran possible sobre el tema que ens ocupa. És cert que a vegades en el món actual on quasi sempre se’ns exigeix respostes immediates, no tenim el temps que ens agradaria per a poder pensar amb tranquil·litat el que més ens convé, però en la mesura que sigui possible, és convenient recollir moltes dades per tal d’assegurar-nos que la nostra decisió sigui la correcta.

Fiar-nos de la nostra intuïció, així com de la nostra experiència.

L’antiga redactora de l’Harvard Business Review, Suzy Welch, va proposar una tècnica per a la presa de decisions que consistia en la regla del 10-10-10 i que es basa a triar una opció preguntant-nos quin impacte produirà la meva decisió en deu minuts, en deu mesos i en deu anys, és a dir la repercussió a curt, mitjà i llarg termini. Pot ser una eina ben útil quan ens trobem davant d’una decisió prou important.