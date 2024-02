Un vianant mor atropellat a Montbui

Publicitat

Segons informa el Servei Català de Trànsit, un vianant ha mort atropellat a la C-37 a Santa Margarida de Montbui.

Ahir a la nit es va registrar un sinistre viari mortal al punt quilomètric 55,5 de la carretera C-37 al terme municipal de Santa Margarida de Montbui en sentit La Llacuna. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 20.58 h.

Per causes que encara s’estan investigant, un turisme va atropellar un vianant. L’home va resultar ferit crític i els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) el van traslladar a l’Hospital General d’Igualada, on posteriorment va morir.

Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.

Amb aquesta víctima són 19 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

El SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d’orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. S’hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.

