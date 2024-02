29 de febrer, el dia que només vivim cada quatre anys i moltes més curiositats

Publicitat

Cada quatre anys, el calendari ens ofereix un dia especial, el 29 de febrer, conegut com a dia de traspàs. Els anys de traspàs són aquells en què s’afegeix un dia addicional al febrer per mantenir el calendari sincronitzat amb les estacions de l’any. Aquesta pràctica es remunta als antics romans i ha perdurat fins als nostres dies. Però més enllà de la seva funció pràctica, els anys de traspàs estan carregats de supersticions i curioses creences en alguns indrets del món.

Una de les supersticions més conegudes és la idea que el 29 de febrer és un dia de mala sort en què es poden produir esdeveniments desafortunats. En algunes cultures, per exemple, es desaconsella fer activitats arriscades en aquest dia, celebrar un matrimoni o prendre alguna decisió important en referència als negocis.

Per contra, també hi ha qui considera el 29 de febrer com un dia de bona sort i oportunitat.

A banda d’aquestes curiositats, el 29 de febrer també està ple d’anècdotes. En alguns països, es considera que el 29 de febrer és un dia adequat perquè les dones proposin matrimoni als homes, subvertint la norma tradicional. Aquesta pràctica, coneguda com a “dia de les donzelles” en alguns països, ha donat lloc a moltes històries romàntiques al llarg del temps.

Una altra celebració associada al 29 de febrer, és a Irlanda. Aquest dia, és conegut com a “Bachelor’s Day” (Dia del Celibat), i se celebra amb festes i activitats especials per als solters. És un moment per a divertir-se i per les trobades socials, i pot ser una oportunitat per conèixer persones noves i celebrar la solteria.

