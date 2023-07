Un de cada tres municipis de l’Anoia incompleix el límit de consum d’aigua per la sequera

L’Anoia gasta més d’11 milions de metres cúbics d’aigua a l’any

Un de cada tres municipis de l’Anoia -deu, per ser més exactes- incompleixen la dotació d’aigua per la sequera, segons un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) publicat recentment. En concret, en el document apareixen els municipis de totes les conques internes del país, que, en el cas de l’Anoia, corresponen a les àrees Anoia-Gaià, Aqüífer Carme-Capellades, i Embassament Ter-Llobregat. Doncs deu municipis incompleixen les dotacions d’aigua que fixa el pla de sequera del Govern, que estableix un límit de 230 litres per habitant i dia. Dels 28 municipis anoiencs que figuren a l’informe, 18 sí que tenen xifres acceptables.

A tot Catalunya és el 36% dels municipis els qui incompleixen la normativa. El director de l’ACA, Samuel Reyes, ha informat que l’organisme ha obert una trentena d’expedients sancionadors a ajuntaments que no han presentat les dades requerides, sense especificar de quins es tracta. Les conques internes de Catalunya abasteixen 634 municipis.

Miralles i Prats de Rei, els que més gasten

Si ens atenem a les dades del mes de març -a les de maig encara hi ha molts municipis anoiencs que no havien presentat informació- el municipi que més aigua gasta de la comarca és Santa Maria de Miralles, amb 687 litres/dia per habitant, molt per damunt dels 230 que marca la llei. A continuació de la llista hi ha Els Prats de Rei, amb 671; Sant Martí Sesgueioles, amb 571; Veciana, amb 539; i Cabrera d’Anoia, amb 508. Aquest darrer municipi, per cert, es troba immers en un greu problema de subministrament d’aigua, que ha arribat a la dramàtica situació actual de tenir només dues hores diàries de servei, la qual cosa està indignant a la població.

La resta de municipis anoiencs que estan per damunt del topall dels 230 litres són Calaf, amb 275; Carme, amb 254; la Torre de Claramunt, amb 345; i Masquefa, amb 274.

Alguns municipis estaven en números vermells amb anterioritat, i han dismuinuït ostensiblement lesl xifres fins a entrar en el marcat per la normativa. És el cas, entre d’altres, d’Hostalets de Pierola (de 284 a 229). Igualada i Piera, les dues ciutats més poblades de la comarca, estan dins del llindar. Els igualadins gastaven el mes de maig 202 litres per dia, i els pierencs, 57 el mes de març.

Mal estat de les canonades

Els motius dels incompliments, segons ha explicat Reyes, són “difícils” de determinar atès que responen a casuístiques “molt diverses”. Una de les causes és el mal estat de les canonades en moltes poblacions, per un mal manteniment, la qual cosa provoca moltes filtracions i pèrdues d’aigua, com és el cas de Cabrera. Davant d’aquesta situació, el Govern va aprovar una línia de subvencions dotada amb 50 milions d’euros per els ajuntaments per tal d’ajudar-los a reparar o millorar la xarxa de subministrament d’aigua.

En el cas del sistema del Ter-Llobregat, que, entre d’altres, abasteix el municipi de Barcelona i la seva àrea metropolitana, el passat mes de maig van sobrepassar el llindar de 230 litres algunes poblacions com Sant Esteve Sesrovires (394 litres), Matadepera (363) o Cubelles (325). És el cas també de municipis com Castellet i la Gornal (427), Vilobí del Penedès (421) o Pacs del Penedès (383).

A banda, també entra en joc el pes del sector agrícola, ramader o industrial en els consums d’aigua de les ciutats i pobles. Hi ha municipis que tenen consums industrials que superen els 50 litres per habitant i dia, mentre que en altres ciutats on no hi ha tanta indústria el consum és de 10 litres. En els casos en què la indústria consumeix de forma elevada, l’ACA demana als ajuntaments que presentin les dades de consum urbà i industrial per separat.

Pel que fa als municipis amb indústries ramaderes potents, els consums poden arribar a tocar els 2.000 litres per habitant i dia.

Sancions

L’ACA ja ha enviat escrits als municipis que sobrepassen les dotacions d’aigua, i requeriments a aquells que no han presentat les dades de consum. Reyes ha indicat que han enviat més de 90 requeriments i han obert una trentena d’expedients sancionadors per no presentar les dades i que això ha de servir com un “toc d’alerta”. L’organisme no ha especificat a quins ajuntaments ha sancionat i ha assenyalat que les sancions no superen els 1.000 euros. La previsió de l’ACA és començar a sancionar per incomplir les dotacions d’aigua en els propers mesos, després que els ajuntaments hagin pogut demanar les subvencions per reparar possibles fuites.

Onze mil milions de litres d’aigua anuals a l’Anoia

Un cop d’ull a l’anàlisi del consum d’aigua el 2021, el darrer any del qual es tenne dades completes de tots els municipis de la comarca, ens permet conéixer que a l’Anoia gastem de l’ordre d’11 mil milions de litres d’aigua, és a dir, 11 milions de metres cúbics. La mitjana són 90.000 litres per persona, tot i que, òbviament, això no és exactament així, perquè les activitats econòmiques (agricultura i sobretot indústria, especialment la paperera) s’emporten la gran part del consum d’aigua.

Al quadre superior podeu observar dades oficials del consum d’aigua des de 2016 fins 2021, separades per consum domèstic de la xarxa, i també per activitats econòmiques i fonts pròpies. Important observar com, en els darrers 10 anys, el consum és molt similar.

Lògicament, on es gasta més aigua és a Igualada, amb 3,8 milions de metres cúbics, 2,2 dels quals són procedents de la indústria. Continua La Pobla de Claramunt, amb un consum notòriament industrial de 2,1 milions de metres cúbics, a conseqüència de les moltes fàbriques papereres que hi ha en el municipi. A destacar també els consums de Piera, pels seus disset mil habitants, i de Capellades, també pel fort pes de les papereres.