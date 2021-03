[Un any de covid] Jordi Rojas: “S’ha demostrat que l’escola és un espai segur”

En Jordi Rojas és mestre de Primària. El dia 12 de març van tancar els centres educatius de la Conca i l’activitat presencial no es va reprendre fins l’inici d’aquest curs, el 14 de setembre.

Ara fa un any, d’un dia per altre, el govern va ordenar un confinament total, es va tancar tot. Com ho vàreu viure a l’escola?

Recordem perfectament aquell dimecres a la tarda-vespre. Just aquell dia, en la reunió de claustre, havíem parlat de la possibilitat que es tanquessin les escoles i vam emplaçar-nos a parlar-ne la setmana següent. Només unes hores després, es feia la roda de premsa de la Consellera Vergés comunicant a tota la comunitat que les escoles d’Igualada i de la Conca quedaven tancades. A partir d’aquell moment van ser setmanes molt intenses de trucades i de reunions online per adaptar-nos a la “nova situació” i poder oferir als alumnes i famílies una escola adaptada a les circumstàncies.

Aquest curs 2020-21 va començar amb molta incertesa sobre si les escoles havien d’obrir o no. Creus que ha estat encertat obrir-les?

Durant els 3 mesos de confinament -de març a juny- va quedar palès que l’escola presencial no podia ser substituïda per l’activitat online, especialment en els cursos d’Educació Infantil i Primària. Apostar per obrir les escoles en les millors condicions de seguretat possibles ha sigut un gran encert i ens ha permès fer escola durant dos trimestres sense gairebé cap incidència. Per tant, rotundament sí.

A nivell de Primària, són efectives i viables les classes online?

L’etapa de Primària acull alumnes de 6 a 12 anys i en aquestes edats és molt diferent fer classes a Cicle Inicial que a Cicle Superior. Evidentment, com més grans són, les sessions online i el treball autònom és més viable. Però insisteixo que anar a l’escola va molt més enllà que les classes on hi ha un/a mestre/a que fa unes propostes: relacions socials, els amics, el joc espontani, el contacte amb companys d’edats diferents, la creació de contextos diferents als familiars…I tots aquests aspectes no són ni viables ni efectius online.

Creus que les mesures establertes per a les escoles són suficients i adequades?

Sembla que les mesures que s’han adoptat han estat efectives. L’entorn escolar ha estat segur i en la gran majoria de casos que s’han detectat en les escoles pràcticament no hi ha hagut transmissió interna.

Però per a les escoles adaptar-se no ha sigut senzill. En el nostre cas no hem rebut cap tipus de material: mascaretes, gel, termòmetres, mesuradors… I tot l’hem hagut de comprar amb recursos propis del centre. També hem adaptat espais polivalents com a espais d’aula i s’han fet petites obres per millorar-ne les condicions. El cost de tot plegat ha estat elevat, però estem contents perquè ha donat els seus fruits.

Els nens i les nenes s’han adaptat bé al nou funcionament de l’escola (ús de mascaretes, obertura i ventilació, poc contacte…)?

Ells s’han adaptat molt bé i han sigut un exemple per a tots els adults. Moltes situacions que pensàvem que serien problemàtiques després s’han viscut amb molta naturalitat. Tot i així, hem de ser conscients que aquestes mesures -especialment aquelles que limiten les relacions socials- estan condicionant el seu desenvolupament i que, en la mesura que sigui possible, hem de poder tornar viure l’escola tal i com la desitgem, en la seva màxima plenitud.

Ara ja s’està vacunant el personal docent. Heu passat por?

Segurament hem viscut tot aquest procés amb molt de “respecte”. I no només pensant en la vacunació. Cada docent i cada alumne i família tenen les seves situacions personals i particulars i, en el centre educatiu, es reuneix cada dia un nombre molt alt de persones. Per sort, les mesures decretades han fet de les escoles espais segurs per a tots, docents i alumnes. I les vacunes en són un pas més.