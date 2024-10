Triplicava la taxa màxima d’alcohol permesa mentre circulava en patinet elèctric per Igualada

La Policia Local d’Igualada va sancionar un conductor d’un patinet elèctric, divendres 27 a la nit, per triplicar la taxa màxima d’alcohol permesa per circular. El conductor va donar una taxa de 0,81 mg/l, una quantitat més de tres vegades superior als 0,25 mg/l permesa en el cas dels vehicles de motor, i que també serveix per als patinets elèctrics segons la normativa vigent.

Alcoholèmia en patinets elèctrics: sense repercussions al carnet per punts, però igualment sancionable

La normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal no afecta als punts del carnet de conduir en cas de superar la taxa màxima permesa d’alcohol, com si que ho fa la normativa per a bicicletes, però segueix comportant sancions per als conductors de patinets o altres VMP que donin positiu en els controls d’alcoholèmia.