Mig miler de persones van passar pel 13è Mercat de Lletres

Mig miler de persones es van aplegar al llarg de tot el dia a la Biblioteca Central d’Igualada i la plaça de Cal Font per gaudir del 13è Mercat de Lletres i de la vintena d’activitats programades. Un dels plats forts va ser la tertúlia sobre la novel·la negra a Catalunya, que va comptar amb la presència de l’escriptor i criminòleg Marc Pastor; l’especialista Jordi Canal, i de la directora de la Biblioteca La Bòbila de l’Hospitalet, Ilumi Ramos, especialitzada en el gènere. També va ser molt reeixit i enriquidor el Club de filosofia obert a tothom, que va servir per reivindicar el gènere de l’assaig en llengua catalana. Hi van participar Bernat Dedéu, Maria Garganté, Jordi Graupera i Àlex Santaló, autors d’alguns dels títols de la sèrie «Deu manaments» de l’editorial Fragmenta. També va comptar amb un nombrós públic l’emotiu recital de Feliu Formosa amb motiu dels seus 90 anys. La presentació de l’editorial Cal Carré, amb Antònia Carré Pons i Marina Llansana, va ser donar un toc diferent al Mercat, posant en valor les petites editorials que editen clàssics en llengua catalana.

D’entre els actes per als més menuts, la Cia Sifó amb el seu espectacle “A pas de pallassa” va fer les delícies de les famílies assistents, a la tarda. I també van captivar els més petits els creadors del conte «Misteri a Ploma York», Mar de la Rosa i Albert Arrayàs, que van fer una sessió amb il·lustració en viu i en directe a la sala infantil. Els tallers de lettering amb Sara&Bugs i d’exlibris amb Paperarrugat també van ser tot un èxit.

Durant tot el dia els visitants van poder voltar per la plaça i les parades de les llibreries, així com descansar a l’espai de lectura chill out i jugar amb els jocs en família d’Animan’s i Caliu. Un any més s’ha comptat amb la col·laboració de les llibreries Abacus, Llegim…?, Cal Rabell i Aqualata, així com de l’APLEC, que va organitzar jocs de localismes amb els Llenguaferits. I de manera molt especial la Biblioteca agraeix la col·laboració de Javi Fernández i Laia Rubio, de la revista literària digital Narranación, que van amenitzar la tarda amb un podcast en directe des de l’escenari de Cal Font, que va comptar amb la participació d’Aniol Florensa i Àlex Santaló.