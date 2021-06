Tenim clars els objectius comuns de l’empresa?

Són moltes les organitzacions per on passem que no tenen clar els seus objectius empresarials i segurament es deu a un tema cultural. Definir objectius demana sessions de reflexió conjunta i maduració i, certament, segurament ens agrada força més l’operativa empresarial que l’estratègica. El resultat de tot plegat és que, en organitzacions petites i mitjanes, és habitual trobar que els objectius dels diferents responsables, no sempre estan alineats.

Una forma força senzilla d’aconseguir aquest alineament és definir el que en anglès es coneix com OKR (Objective and Key Results). Entenem per OKR com una eina de gestió empresarial que ajuda a centrar els esforços del personal en una única direcció.

Una bona definició d’OKR permet a les organitzacions conèixer-se millor, augmentar el rendiment i millorar resultats.

• Permet fer un seguiment sistemàtic dels objectius estratègics

• Augmenta la transparència perquè els objectius i resultats claus són coneguts per tothom

• Millora la motivació del personal car tothom sap com contribueix la seva aportació individual al resultat col·lectiu

Per fer una bona definició d’OKR cal fer-se dues preguntes: A on has d’anar? I com sabràs que hi has arribat? Un exemple seria fixar com objectiu “augmentar vendes” i com a resultats clau “Augmentar un 20%” “35% en un mercat concret” o altres resultats concrets.

És important no oblidar què vol dir la “k” i en aquest cas és “clau” (key) i per tant, només el més important i el que més interessa per prendre decisions. Si tot és prioritari, res és prioritari.

Una confusió freqüent és la que es produeix entre els OKR i els més coneguts KPIs (Key Performance Indicators) i que són les mètriques que ens ajuden a mesurar i quantificar el rendiment del procés en funció d’unes fites i objectius plantejats en les diferents activitats de l’organització.

Per ajudar-nos a entendre-ho millor, podem agafar l’analogia que va usar l’empresa www.booking.com fent referència a un viatge turístic que pugui triar qualsevol persona:

1. Es parteix de la informació de la xarxa, llibres, experiències, amics… i es defineix el destí on es vol anar. Definició estratègica.

2. Un cop en el destí, fem servir un GPS per seguir les diferents rutes que ens havíem planificat. El GPS aquí seria els OKR.

3. Per poder fer la ruta prevista, fem servir un cotxe i per assegurar que el cotxe ens porta de forma correcte, usem els diferents indicadors del mateix, com el de benzina, velocitat, oli…. Aquests serien els KPIs.

Comencem?