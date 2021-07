Talls de carrers en els propers dies pel manteniment d’infraestructures de gas i llum

En motiu de les obres de manteniment de la xarxa de distribució de gas en el propers dies es realitzaran diversos talls de trànsit en les vies d’Igualada i horaris que es relacionen a continuació:

– Carrer de Sant Josep: tallat de passeig Verdaguer a carrer Tarragona, entre els dies 12 i 23 de juliol de 8h a 17h. Només hi podran accedir els usuaris dels aparcaments privats.

– Carrer Sant Francesc: tallat a l’alçada del carrer Sant Josep, entre els dies 12 i 30 de juliol de 8h a 17h. Només hi podran accedir els usuaris dels aparcaments privats a través del carrer de Santa Teresa. Durant aquells dies s’eliminaran places d’estacionament per habilitar el doble sentit de circulació al carrer de Sant Francesc.

– Carrer Santa Paula: tallat a l’alçada de Sant Josep, entre els dies 12 i 23 de juliol de 8h a 17h. Només hi podran accedir els usuaris dels aparcaments privats amb entrada i sortida per carreró de Santa Paula. Durant aquests dies s’eliminaran les places d’estacionament per habilitar el doble sentit de circulació al carrer de Santa Paula

En el mateix sentit, en motiu de les obres de manteniment de la xarxa de distribució elèctrica es realitzaran els següents talls de trànsit en les vies i horaris que es relacionen a continuació:

– Retencions i restriccions de pas puntuals a la placeta de Sant Josep entre els dies 13 i 17 de juliol durant tot el dia. Es recomana utilitzar vies alternatives.

– Carrer d’Òdena en sentit Rambla, tallat a l’alçada de Carrer del Clos, del 19 al 24 de juliol tot el dia. L’accés per veïns i usuaris d’aparcaments privats de Rambla St. Isidre i General Vives i carrer Sant Jordi serà per Plaça del Rei.