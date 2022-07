Sort diversa dels anoiencs a la Baja Aragó i al Ral·li francès de Langres

Com ja es tradicional, al mes de juliol es disputa la Baja Aragó, puntuable pel mundial de Bajas i que com cada any hi havia una bona participació de pilots i copilots anoiencs.

Una presencia d’anoiencs que, a més de ser nombrosa, és exitosa com ho demostra la del pilot de Capellades, habitual d’aquesta prova, Dani Vilà, que amb el Yamaha Raptor va aconseguir el segon lloc absolut, només superat pel francès Alexandre Giroud, a la categoria de Quads.

A la categoria de Buggis, cinquena posició dins el grup T4 de l’equip format per Miquel Prat copilotat per Àlex Haro amb Yamaha YXZ 1000R. Setzè lloc al grup T3 de la pilot saudí Mashael Alobaidan copilotada per l’igualadí Armand Monleon amb Can-Am Maverick X3.

Terol va ser el centre neuràlgic d’aquesta prova guanyada a la categoria de cotxes per Nasser Al Attiyah i Mathieu Baumel amb Toyota i a la de motos per Tosha Schareina amb GasGas. Una Baja Aragó que constava de tres llargs trams cronometrats, dos el dissabte i un el diumenge.

Problemes elèctrics van frenar a Marcel Abad i Pere Requena al Ral.li de Langres

Puntuable pel campionat estatal francès de terra es va disputar el Ral·li de Langres, en què hi va participar el pilot igualadí Marcel Abad, copilotat per Pere Requena d’Alcover amb Renault Clio Rally5.

Aquest ral·li constava de sis trams cronometrats el dissabte i quatre el diumenge. Entre els més de 30 participants al Trofeu Clio francès, Abad després de tres trams anava classificat en una fenomenal quarta posició, fins que un problema elèctric el va fer abandonar. El diumenge, ja amb el problema solventat però penalitzat per l’abandonament del dissabte, va tornar a competir aconseguint bons cronos, però ja sense possibilitat d’obtenir un bon resultat.