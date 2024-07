Som-hi PSC vol aprofitar les aigües grises per a nous habitatges a la ciutat

Igualada Som-hi PSC ha presentat una mesura novedosa per a preparar la ciutat per les situacions de sequera i promoure la regeneració de l’aigua als equipaments públics i als habitatges de nova construcció.

Es tracta de crear una ordenança d’aigües grises per reaprofitar l’aigua de dutxes i banyeres per la cisterna del vàter mitjançant un petit sistema de recollida, depuració i bombeig ubicat a cada immoble. La formació progressista fa la proposta i espera poder aconseguir que es dugui a terme.

El regidor d’Igualada Som-hi Quim Roca ha presentat la mesura i destaca que “el reaprofitament de les aigües grises és una eina essencial per reduir el consum d’aigua potable i preparar-nos per a futures sequeres. Una llar de 4 persones genera uns 200 litres d’aigües grises al dia que, en cas de disposar de sistema de reaprofitament, es podrien fer servir per omplir les cisternes del vàters. Cada persona gasta de mitjana uns 35 litres d’aigua cada dia amb descàrregues de la cisterna, uns litres que no serien consumits amb l’estalvi econòmic que comportaria i la positiva contribució al medi ambient”.

La formació que integren PSC i el grup ciutadà Igualada Oberta té de referent Sant Cugat de Vallès, que és un municipi que al 2002 va aprovar la primera ordenança d’aprofitament d’aigües grises per les noves construccions que es fessin al municipi. Des d’aleshores són una trentena els ajuntaments catalans que tenen ordenances en aquest àmbit i l’últim a afegir-s’hi és Barcelona que preveu aprovar una normativa de reaprofitament de les aigües grises a finals d’any.

Som-hi proposa que a més d’aplicar la normativa pels habitatges de nova construcció, l’Ajuntament actuï d’exemple i en edificis com el complex esportiu de les Comes també s’instal·li aquest sistema de reaprofitament de l’aigua. La formació espera que el govern de Junts sigui sensible a aquesta proposta i s’obri a debatre-ho i a buscar la manera d’aplicar-la.