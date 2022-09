Som-hi proposa convertir l’Hotel Ciutat d’Igualada en una residència d’estudiants

El grup municipal d’Igualada Som-hi proposa que l’Hotel Ciutat d’Igualada sigui una residència d’estudiants. Coincidint amb l’inici del curs escolar, la formació planteja aquesta proposta amb dos objectius: solucionar les dificultats per trobar pisos que tenen els estudiants universitaris i de Formació Professional que venen a Igualada i recuperar un edifici que en aquest moments es troba absolutament degradat.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, detalla que “la nostra ciutat necessita una residència d’estudiants i tenim un edifici buit, tancat i ple d’habitacions que compleix amb els requisits necessaris per aquest ús. Igualada no pot conformar-se en veure com l’Hotel Ciutat d’Igualada es degrada cada vegada més i comença a representar un problema de salubritat pública amb els baixos inundats d’aigua tal i com estan ara mateix. Per això proposem arribar a un acord amb el banc que en té la propietat perquè, amb col·laboració público-privada, l’edifici passi a ser una residència d’estudiants. Cal estudiar i utilitzar totes les vies possibles fer-ho”.

L’Hotel Ciutat d’Igualada, tancat des de fa set anys, compta amb 57 habitacions i es calcula que podria acollir fins a 120 o 150 estudiants. Cuadras destaca que l’Hotel “es troba en un lloc idoni per ser residència d’estudiants: al costat del futur Campus Universitari de l’antic Hospital, connectat amb autobusos amb el Campus del Pa de la Masa i l’Institut Milà i Fontanals i a un minut de l’estació de tren i autobusos”. Igualada Som-hi també proposa que “els baixos de l’Hotel siguin aprofitats per ubicar-hi una sala de jocs, gimnàs i estudis oberta a tota la ciutat. A més, l’Hotel està ubicat en un barri amb manca d’equipaments públics i això donaria una nou dinamisme a la zona”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta, lamenta que el govern de Junts no hagi planificat on poden anar a viure els estudiants que venen a Igualada: “Tenim un govern que no és conscient dels greus problemes que tenen els estudiants de fora que volen estudiar i viure a Igualada per trobar un lloc on viure. Sempre hem recolzat l’ampliació dels estudis universitaris i de Formació Professional a la nostra ciutat però això ha d’anar acompanyat d’una previsió d’on poden viure, sinó és un peix que es mossega la cua”. De fet, desenes d’estudiants han de recórrer a les xarxes socials per buscar un pis o una habitació tot deixant missatges al grup de Facebook “Pis d’Estudiants Igualada” .

Igualada Som-hi planteja que la residència que hi havia projectada darrere el Campus Universitari de l’antic Hospital no es faci i que tots els esforços vagin destinats a convertir l’Hotel Ciutat d’Igualada en la residència d’estudiants que necessita la ciutat i solucionar el “forat negre” que ara representa.