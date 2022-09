El CF Igualada guanya el Torneig dels Històrics amb una exhibició de Marina

Sant Cugat FC 1

CF Igualada 4

El CF Igualada s’ha proclamat campió de l’Històrics amb una golejada al Sant Cugat FC (1-4), demostrant la seva superioritat durant tot el Torneig. Marina Salanova, amb un hat-trick, i Marcet van fer els gols de les de l’Anoia, tots ells a la primera part, mentre que Carlota va marcar el gol d’un digne Sant Cugat, de penal.

Les igualadines es van avançar només començar el partit amb un gol d’estratègia en un corner. Marcet va realitzar un xut sec al balcó de l’àrea i va soprendre la defensa vallesana (0-1, m.6). A partir d’aquest moment va començar el recital de Marina Salanova, que va marcar tres gols de forma consecutiva en els minuts 13, 24 i 36.

El Sant Cugat, que comptava amb diverses baixes per lesió, va tenir també alguna ocasió puntual, com una acció de Laura Sesé que va marxar fora per poc, però es va veure dominat per un millor to físic del conjunt de l’Anoia, que amb una Marina estel·lar va marxar al descans amb la final pràcticament sentenciada (0-4).

A la segona meitat el Sant Cugat, tot i la diferència al marcador, no va pedre la cara al partit en cap moment i va tractar de dominar més el joc al mig del camp. Carmen, amb un xut molt llunyà quasi sorprèn a Puig (m.64) .

Els canvis i l’entrada de jugadores de refresc van mantenir la intensitat del partit, i l’Igualada, amb un resultat molt favorable va veure com el Sant Cugat se li acostava més. Al minut 72, Carlota va poder fer el gol de l’honor de penal, que va significar el definitiu 1-4.

El CF Igualada va poder alçar la copa de l’Històrics Femení, i la seva jugadora Marina es va proclamar MVP i màxima golejadora del torneig, amb 4 gols, tres d’ells a la final, contra un gran rival que en la seva primera participació a l’Històrics es va quedar a les portes del títol.