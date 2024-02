Sequedat nasal? Tenir cura de la pell seca del nas per evitar ferides

Publicitat

La pell és la principal barrera protectora de l’organisme contra els agents externs, funció que compleix tant la pell de la zona externa com les mucoses que recobreixen els orificis d’entrada al nostre cos, com passa en el cas del nas.

Perquè la pell pugui complir adequadament aquesta funció, cal que estigui sana i adequadament hidratada. Una pell seca, amb manca d’aigua o dels lípids necessaris per mantenir-ne l’estructura, és una pell més fràgil i tindrà més dificultat per defensar-nos. Per això és tan important mantenir un nivell adequat d’hidratació i evitar la sequedat.

Causes de la sequedat nasal

L’ús constant del mocador als refredats, processos gripals o al·lèrgics, provoca que la zona nasal es ressequi i fins i tot s’irriti. Això passa tant amb l’ús de mocadors de tela com dels còmodes i higiènics mocadors de paper (que provoquen encara més sequedat).

Clima sec. En aquells llocs on el clima és més sec és més habitual que notis que la pell i la mucosa nasal es ressequen amb més facilitat.

El canvi de zones amb temperatura elevada a zones fredes, com passa a l’hivern quan sortim al carrer, o al revés com a l’estiu quan sortim de la fresca de l’aire condicionat a la calor del carrer, produeix deshidratació a la pell.

Tant la calefacció com l’aire condicionat aconsegueixen ressecar l’ambient a casa, a la feina, etc. La mucosa nasal tendeix a perdre humitat i s’asseca.

La pol·lució ambiental, la pols, el fum, el clor de les piscines, etc. són factors irritants que produeixen a més deshidratació.

Com pots evitar la sequedat al nas?

Realitzar una neteja nasal adequada, tant de la pell externa, amb un cosmètic netejador com de la zona interna, amb l’ús d’un esprai de sèrum fisiològic o aigua de mar.

Hidratar la pell del nas i la mucosa nasal. La zona externa, de manera general, la pots hidratar amb el mateix producte que utilitzis per a la resta del teu rostre, encara que en determinades ocasions en què notis que la pell comença a irritar-se, o de manera preventiva en ambients secs, pot ser convenient utilitzar un bàlsam hidratant específic per a aquesta zona. Això us ajudarà a evitar la sequedat i calmar o prevenir la irritació.

Per a la zona interna del nas pots fer servir el mateix esprai de neteja, que refresca e hidrata la mucosa. En altres casos, cal fer servir un gel hidratant intransal.

La ingesta d’una quantitat adequada d’aigua, almenys un litre i mig diari, resulta imprescindible per mantenir una hidratació correcta de l’organisme, i també de la pell.

Utilitza un humidificador per mantenir l’ambient humit a casa, especialment a la nit, i evitar així que el nas s’assequi.

Per acabar, hauràs d’evitar les causes freqüents de sequedat que acabem de comentar:

Canvis bruscos de temperatura

Fumar

Ambients carregats amb fum, gasos o pol·lució

Abús de calefaccions i aires condicionats

Si el nas està sec, com pots evitar l’aparició de ferides?

Quan la pell ja s’ha ressecat, és molt més fràgil i és més senzill que qualsevol lleuger contacte pugui desembocar en l’aparició d’una petita ferida, per això és important que tinguis unes cures específiques per evitar-ho:

No et rasquis ni toquis el nas amb els dits. El contacte de l’ungla amb la pell seca de la zona fàcilment produirà una ferida.

Redueix la irritació i el contacte. Sobretot el produït per l’ús continu de mocadors que, si s’uneix a la sequedat que produeixen, suposa un munt de probabilitats d’irritar una ferida.

Aplica productes protectors i regenerants específics per a la zona nasal. Una vaselina pot evitar la deshidratació, però és molt més adequat que utilitzis una crema o bàlsam de nas i llavis que aporti hidratació a la zona, la protegeixi, la calmi i fins i tot promogui la cicatrització en el cas que ja hi hagi una petita ferida.

Segueix els nostres consells per cuidar i protegir el teu nas i oblida’t de la sequedat i les molèsties que causen les ferides.

Compartir