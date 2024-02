Copons, la UB i la UAB milloraran la sostenibilitat del municipi

Publicitat

L’Ajuntament de Copons ha arribat a un acord amb el Màster en intervenció i gestió ambiental de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona perquè els estudiants del curs 23/24 del postgrau “Gestió ambiental a l’empresa i a l’administració pública” facin el seu treball final al voltant d’alguna de les problemàtiques ambientals de Copons.

Aquest postgrau aposta des de fa anys per un aprenentatge que apropa els estudiants a les necessitats i reptes socioambientals de municipis de la geografia catalana. En els darrers cursos s’han realitzat projectes de millora en municipis com Centelles (Osona) i Montcada i Reixac (Vallés Occidental), entre d’altres. Aquest curs, junt amb el nostre municipi, també participarà l’Ajuntament de Vacarisses, on un altre grup d’estudiants desenvoluparà diverses propostes de gestió ambiental.

La idea d’aquesta col·laboració és que els estudiants puguin desenvolupar les competències i coneixements adquirits durant el postgrau, acostant-los a l’experiència professional, i al mateix temps, que el seu treball sigui d’interès per a un territori concret i pels seus habitants.

En el cas de Copons, els estudiants ja han fet una diagnosi de la situació actual del municipi i posteriorment elaboraran propostes de millora de la sostenibilitat, d’acord amb els reptes de gestió ambiental que Copons ha de fer front a curt i mitjà termini. D’aquesta manera el projecte de postgrau esdevé un projecte d’Aprenentatge Servei (ApS). L’Ajuntament podrà disposar dels resultats del projecte per poder fer-ne ús en el futur.

El passat dissabte 17 de febrer els estudiants van fer la presentació de la diagnosi i de les propostes d’intervenció als responsables municipals de Copons i Vacarisses a la seu de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3 /UB). A l’acte hi va assistir el regidor de Medi Ambient, Acció Climàtica i Educació, Carlos Cobo i Gonzalo Pocovi, regidor de Territori Urbanisme, Obres i Serveis i Patrimoni de l’Ajuntament de Copons.

