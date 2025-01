La seguretat ciutadana, primer problema dels anoiencs i anoienques, segons el nou baròmetre de la Diputació

La inseguretat continua sent el principal problema que perceben els veïns de l’Anoia, en sintonia amb la resta de la província de Barcelona, segons una enquesta publicada aquest dijous per la Diputació. La gestió política municipal i l’atur segueixen formant part de les primeres preocupacions a la comarca.

Problemes com l’accés a l’habitatge han guanyat pes, tant a la comarca, on se situa en la vuitena posició, com a les grans ciutats; a Igualada és el tercer problema per a la ciutadania.

També puja la quantitat de persones preocupades pels problemes associats a la immigració – passa del 3,8% al 4,7%, convertint-se en la cinquena preocupació a l’Anoia, la primera preocupació a Motbui i la segona preocupació en municipis com Piera, on passa de ser un problema per al 4% de la població a ser-ho per a un 8%.

Els 5 principals problemes de la ciutadania de l’Anoia