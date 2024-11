El San Mauro empata amb el Can Vidalet, al camp i al capdavant de la classificació

Resultats del Partit

San Mauro, U.D. vs Can Vidalet, C.F. Lliga Elit San Mauro, U.D. 1 – 1 Can Vidalet, C.F.

El duel directe per la primera posició de la Lliga Elit entre el San Mauro i el Can Vidalet va acabar amb un 1-1 que manté als dos clubs empatats també al capdavant de la classificació, amb avantatge de gols per als del Baix Llobregat. Per si la igualtat al marcador i a la lliga no era poca, fins i tot els dos gols del partit van ser de cap.

Els mauristes, que jugaven a casa, van ser els primers en avançar-se al marcador, amb una rematada de cap d’Eric Compte a una centrada des de la banda dreta atacant del conjunt montbuienc. La pilota va fer la paràbola perfecta per escapar de l’abast del porter rival i posar en avantatge als locals. La primera part del partit va acabar sense més gols, marxant els dos equips al descans amb un avantatge per la mínima per als de l’Anoia.

A la represa, la intensitat del partit es va mantenir, fins que al minut 70, una centrada per la dreta a molta velocitat va ser pentinada per l’atacant del Can Vidalet, Pol Reñé. La pilota va sortir a una velocitat impossible per al porter Caleb Martínez.

Bon inici de temporada

El conjunt entrenat per Jesús Milán ha començat la temporada molt en forma, desplegant un joc que l’ha permés imposar-se amb claredat en molts dels partits disputats en aquestes primeres 10 jornades. El proper diumenge a les 12h, els grocs rebran al Figueres, un històric en hores baixes que és tretzè a la classificació.