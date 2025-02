Roger Coma presenta el seu monòleg “No ho hauria de fer” a La Casa del Teatre Nu

Avui divendres 7 de febrer, a les 8 del vespre, l’actor Roger Coma presenta el seu espectacle “No ho hauria de fer” a la Casa del Teatre Nu. A mig camí d’una road movie familiar i de l’stand up de comèdia, és a dir parlant dret, el Roger ens explica com encarar situacions poc estimulants com fer el discurs pel funeral d’una tieta àvia que gairebé no recordava. La mandra és sempre bona consellera, però la vida són obligacions. Fa un recorregut per què vol dir fer d’actor en una sèrie diària i entrar a l’star system parroquial, com suportar les converses farcides de tòpics per donar el condol i sobretot com saber dir que sí quan vols dir molt fort que no.

La proposta ha tingut un gran èxit de convocatòria i ja compta amb totes les entrades exhaurides.