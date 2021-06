El Servei Català de Trànsit informava que aquesta matí, a 2/4 de 10, s’havia tallat l’autovia A-2 en direcció a Barcelona a l’altura de Montmaneu. Durant una hora s’ha hagut de tallar l’autovia i es feien desviaments a la Panadella per dirigir els cotxes cap a la N-II, però cap a 3/4 d’11 ja s’ha reobert la via i es pot tornar a circular per l’autovia. El tall no ha provocat grans retencions

