Ràdio Igualada estrena el podcast 4 vides

Ràdio Igualada va demanar a principi de setembre de 2020 a dos igualadins i dues igualadines que escrivissin un diari personal. Un mossèn, una periodista, un policia i una dona que ha lluitat per superar un càncer de pit, ens ofereixen, en diferents capítols, un any de la història de la seva vida en un marc de pandèmia global. Es tracta de 4 històries, de 4 persones molt diferents, que s’obren de bat a bat per deixar-nos entrar en una etapa molt concreta de la seva vida.

El format del projecte és en podcast i tots els capítols dels 4 personatges ja estan a disposició per poder-los escoltar, amb calma, amb deteniment, i en el moment i lloc que l’oient triï. Aquest format ens permet, tal com si fos una plataforma de continguts audiovisuals, accedir a tots els capítols de les 4 històries. Les 4 vides es poden escoltar a través de la pàgina web del projecte www.4vides.cat i també a través de les plataformes Ivoox i Spotify.

Aquest és un projecte que ha comptat amb la coordinació de Xavier Dàvila, amb Xavi Amat com a tècnic de so, amb l’assessorament de Josep Maria Solé i Quique Santano, i amb el treball de l’estudiant en pràctiques Iona Zhen Maturana. El disseny dels fulletons ha anat a càrrec d’Aitor Centelles, i el disseny del web del projecte és de Jesús Suárez.

Els protagonistes de 4 vides

Montse Sanou (pacient oncològica)

L’any 2020, a la Montse Sanou li van diagnosticar un càncer de pit, i en aquest diari explica la seva trajectòria vital durant els mesos que ha estat lluitant contra la malaltia. Podeu escoltar els 17 capítols, que resumeixen una etapa complicada de la vida de la periodista vilanovina de Ràdio Igualada. Una experiència que pot ajudar a aquelles persones que han passat o estan passant per una situació similar.

Pol Esteller (policia)

El Pol Esteller és policia i viu a Igualada. Amb aquest pseudònim, Esteller ens explica el dia a dia de la seva feina, i ens detalla situacions i casos policials que han estat protagonistes entre el 2020 i 2021 a la ciutat d’Igualada i comarca. Com actua la policia? Com ho fa per resoldre segons quins successos? Segurament, en aquest diari, reconeixeràs, amb més detalls, alguns esdeveniments a la comarca que van tenir, en el seu moment, la seva

repercussió mediàtica.

Mossèn Xavier Bisbal

El mossèn Xavier Bisbal ens explica com ha viscut un dels anys més complicats al capdavant de la parròquia de la Sagrada Família. L’acompanyament a les famílies i als feligresos durant els mesos més difícils de la pandèmia es veuen reflectits en aquest diari. El mossèn Xavier Bisbal també ens explica anècdotes i vivències que són ben curioses.

Laia Vicens (periodista)

La periodista igualadina del diari Ara, Laia Vicens, ens resumeix un any de la seva vida treballant en aquest periòdic. La Laia ens explica els dubtes, les inquietuds i els reptes de futur que li planteja la seva professió, però també la seva vida personal. En la trentena de capítols la igualadina s’explica com un llibre obert, sense filtres, amb sinceritat.