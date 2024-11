Programa de la Festa Major de Sant Faust 2024 de la Collanada

Consulta el programa d’actes de la Festa Major alternativa d’hivern a Igualada, organitzada per la Collanada. El programa combina festa i revindicació amb diferents activitats del 21 al 23 de novembre.

DIJOUS 21 DE NOVEMBRE

18.30 h CINEFÒRUM: KOKOMO CITY

Es visionarà la pel·lícula Kokomo City, que narra les vides de Daniella, Dominique, Liyah i Koko, quatre dones trans i negres que treballen com a treballadores sexuals. El documental les porta a reflexionar sobre la seva identitat dins la comunitat negra, la seva feminitat i les dificultats que afronten en el seu dia a dia. Dedicarem els minuts finals a un debat obert sobre la pel·lícula visionada.

Organitza: Orgull Anoia

Lloc: Centre Cívic Nord

20.30 h VESPRE DE JOCS DE TAULA

Porta els teus jocs preferits i uneix-te a una nit de diversió i estratègia! Vine amb amigues o fes nous companys per jugar, desconnectar i passar una bona estona amb una àmplia selecció de jocs de taula de tots els estils i nivells.

Lloc: Casal Popular El Foment

22.00 h NIT DE GLOSA

Corrandes, carrascals, garrotins i ritmes d’arreu! T’endinsaràs en la tradició catalana de la glosa, l’art d’improvisar cançons amb un estil particular, sovint humorístic i crític. No cal ser un expert en música: deixa’t portar per l’esperit de la improvisació i acompanya les melodies que animaran la nit.

Lloc: Casal Popular El Foment

DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE

20.00 h CONCENTRACIÓ: PER UNA IGUALADA VIVA, DEFENSEM L’ALTERNATIVA!

A Igualada, les festes majors alternatives són molt més que una celebració: són un espai de trobada per a la comunitat, una plataforma per a la cultura popular i una eina de resistència i transformació social. Entitats com la Coll@nada han estat lluitant durant més de vint anys per oferir una alternativa a l’oci mercantilitzat, garantint una oferta diversa, inclusiva i participativa, allunyada de les dinàmiques consumistes i capitalistes.

Però, tot i els esforços, l’Ajuntament no ha respost a les necessitats de les entitats organitzadores. En lloc de reconèixer i donar suport a la feina feta voluntàriament, s’imposen condicions desproporcionades que limiten l’autonomia i capacitat creativa d’aquestes iniciatives, amb situacions incòmodes i insostenibles, com la falta d’espais adequats i recursos per garantir l’accés lliure i segur a la cultura.

Per tot això, ens concentrem el divendres 22 de novembre a les 20 h a la plaça de l’Ajuntament. Exigim una programació d’oci accessible, que respecti l’autonomia de les entitats i faciliti els recursos necessaris per a un oci segur, inclusiu i de qualitat per a tothom. També reclamem més espais públics oberts i accessibles per al jovent, perquè puguem gaudir de la Festa Major sense por de ser criminalitzats.

És hora de defensar l’alternativa i exigir un compromís real amb la nostra ciutat i comunitat.

Lloc: Plaça Ajuntament

21.30 h CONCERT: ELS TRINXATS

Grup de Berga amb un repertori reivindicatiu i festiu que canta exclusivament en català. Vine a conèixer la seva proposta musical amb sons que combinen l’essència de la música popular amb tocs moderns. Descobreix el seu univers musical seguint-los a les xarxes socials!

Lloc: Casal Popular El Foment

23.30 h TORNEIG DE PARELLS I SENARS

Prepara’t per competir en un clàssic del joc de mans! Posa’t a prova en aquest torneig ple d’estratègia i concentració. Qui s’emportarà la victòria?

Lloc: Casal Popular El Foment

00.00 h KARAOKE

Deixa’t la veu i vine a cantar! Escull la teva cançó preferida i anima’t a compartir el teu talent o simplement per divertir-te. Una oportunitat per crear moments inoblidables i acabar el dia amb bon ambient!

Lloc: Casal Popular El Foment

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE

10.30 h PONÈNCIA: TOTHOM HAURIA DE SER ANTIFEIXISTA!

L’antifeixisme necessita fer un front comú i cercar noves aliances per defensar la convivència en la diversitat. Com podem fomentar un antifeixisme transversal que abraci tots els àmbits de la societat civil? En aquesta ponència explorarem eines d’acció per aturar els discursos d’odi, potenciant el paper de l’educació, l’associacionisme, la cultura, la comunicació i l’esport en la lluita contra l’extrema dreta.

A càrrec: Escola Guillem Agulló – Òmnium Anoia

Lloc: Casal Popular El Foment

11.30 h DIADA DELS VOLADORS

Cercavila pels carrers del centre de la ciutat amb els trabucaires d’Igualada, que ompliran el centre d’Igualada. Un acte espectacular per no perdre’t la sonoritat de la cultura popular catalana.

Lloc: Sortida des de l’Ateneu Igualadí, amb final al casal popular El Foment

12.30 h VERMUT: MIMI ROBIN

La cantautora Mimi Robin ens acompanyarà en el vermut amb el seu repertori de cançons acústiques. Després d’un any intens treballant en el seu primer EP, Dare You (Studio Sessions), mimi s’obre camí com una veu emergent de l’escena catalana. Actualment, està formant una banda amb Aniol Petit, Marina Faura i Pepe Abuín.

Lloc: Casal Popular El Foment

16.00 h FURA DEL FAUSTET

Una gimcana per a tota la mainada on podran gaudir d’activitats, proves i reptes pensats per divertir-se mentre fan noves amistats d’altres entitats de lleure.

Organitza: AE La Flama i AEIG Jaume Caresmar i Maria Antònia Salvà.

Lloc: Plaça Pius XII

18.00 h LA BESTIALADA

Aquest any, per primera vegada, des de la Coll@nada organitzem La Bestialada, una cercavila popular i festiva dins del programa de Sant Faust! Aquest esdeveniment tindrà lloc el pròxim 23 de novembre, amb inici a les 18 h (trobada a les 17:45 h) a la Plaça Pius XII, i una durada estimada de dues hores.

La Bestialada és una cercavila participativa i oberta a tothom, en què donarem espai a figures d’imatgeria festiva menys habituals durant la Festa Major, com capgrossos, gegants, cucaferes, dracs o cavalls. Volem animar les entitats i colles participants a crear les seves pròpies figures per participar-hi i omplir els carrers d’imaginació i creativitat.

Al llarg del recorregut, cada colla haurà de superar diverses proves que posaran a prova el seu enginy i esperit competitiu, convertint la cercavila en una experiència dinàmica i emocionant. Serà una jornada plena d’alegria, diversió i molt esperit de colla, amb música, ritmes i sorolls que marcaran cada pas de la marxa!

20.00 h LABEERINT

Després de l’èxit de l’any passat, estem encantades d’anunciar que aquest Sant Faust torna l’activitat més boja i divertida: EL LABEERINT! Seràs capaç de superar els obstacles, resoldre els enigmes i trobar el camí sense perdre’t? Oferim també una opció sense alcohol per aquells que vulguin gaudir d’aquesta experiència amb alternatives refrescants. L’experiència està oberta a tothom i promet una bona dosi de diversió!

Lloc: Museu de la Pell

21.30 h SOPAR POPULAR

Un clàssic de Sant Faust per gaudir de la companyia, el menjar i fer caliu. Oferim una opció veggie per aquells que segueixen una dieta vegetariana, i si tens al·lèrgies o intoleràncies (celíacs, lactosa…), pots indicar-ho al formulari d’inscripció i adaptarem el menú per a tu. No deixis passar l’oportunitat de sopar amb la colla en aquest ambient festiu!

Gentilesa del Ball de Cercolets i Eixarcolant!

Lloc: Museu de la Pell

23.30 h FUROR: PROVES ESBOJARRADES

Una bona dosi de proves boges i esbojarrades acompanyades de la Faustina per posar a prova el coratge, la creativitat i l’humor per anar fins al Foment! Vine preparat per una nit d’energia desbordant, liderada per l’Àgit (Assemblea de joves d’Igualada) i acompanyada de Protons, que faran la vetllada encara més animada.

Lloc: Museu de la Pell – Casal Popular El Foment

00.00 h PD ELS OUS

La nit continua amb PD Els Ous, que ens portaran una selecció musical per no deixar de ballar! Vine a gaudir de la millor música festiva i dona-ho tot.

Lloc: Casal Popular El Foment

03.00 h PD RICO

Per acabar la nit, PD Rico farà la seva sessió de PD’s per tancar la festa amb ritmes enèrgics i una sessió per acabar Sant Faust amb molt de ritme!

Lloc: Rec OnFire