Preparats, llestos… IA!

Ben aviat només hi haurà dos tipus de treballadors: els que dominin la IA i els que quedin relegats. O t’adaptes o el teu tren marxarà

Els que ja comptem amb uns quants anys podem fer l’exercici de mirar enrere i veure com l’arribada d’Internet i la digitalització van capgirar el món. A finals dels anys 90, ningú no podia imaginar l’impacte que tindria la xarxa mundial. Cartes i telèfons fixos van passar a correus electrònics i missatgeria instantània. Les empreses van haver d’adaptar-se ràpidament, transformant els seus models de negoci: interconnexió, les Puntcom, globalització, 24/7, digitalització massiva… En ple 2024, no del tot adaptats a la digitalització, estem a les portes d’una nova gran revolució i encara hi ha qui en dubta o directament la neguen, els “terraplanistes digitals”. Ras i curt: ens dirigim cap a un nou estàndard empresarial on la IA serà fonamental a gairebé tots els negocis.

Per centrar l’impacte, comencem per les estimacions de veus autoritzades sobre la transformació que pot arribar a suposar la IA. Aquí el ball de xifres és força gran: la cosa estaria entre l’estudi de McKinsey, que estima que la IA podria augmentar el PIB mundial fins a un 13% per a l’any 2030 (fet que es tradueix en un augment de 13 bilions de dòlars en l’economia global) o el d’Accenture, que parla de sumar fins a 33 bilions de dòlars a l’economia mundial per a l’any 2035. Abans de continuar, deixar una qüestió ben clara: ningú té la bola de vidre i, si algú l’encerta, serà de pura xiripa. Però quedem-nos amb la tendència: l’economia mundial creixerà, i molt, gràcies a la IA.

Tanmateix, i d’altra banda, no tot són flors i violes. Ja avui, podem automatitzar tasques repetitives, de baix valor, en sectors com la manufactura, el transport, l’atenció al client i els serveis administratius, amb l’efecte de desplaçar així a milions de treballadors. Segons el Fòrum Econòmic Mundial (més previsions), fins a 85 milions de llocs de treball poden ser eliminats el 2025 a causa de l’automatització. Si seran 85, 63 o 125 ho sabrem quan arribi. Aquí, de nou, el riu sona, porta aigua, i va en aquesta direcció.

Ara bé, pel que fa al mercat de treball, també comporta aspectes positius. L’automatització i IA (la parella de moda a les revistes del cor empresarial) també està generant nous rols i oportunitats laborals. Es calcula (nova estimació) que sorgiran 97 milions de nous llocs de treball en àrees com el desenvolupament de programari, l’anàlisi de dades, la ciberseguretat i la gestió de la IA. Hi haurà una alta demanda de competències especialitzades en aquestes àrees.

En vista de totes aquestes previsions, ja podem començar a treure una primera conclusió: hem d’estar PREPARATS per al canvi que està provocant la IA al mercat laboral.

I és que, posats a vaticinar, ben aviat només hi haurà dos tipus de treballadors: els que dominin la IA i els que quedin relegats. O t’adaptes o el teu tren marxarà. Seria tan senzill com això. Per tant, hem d’aprendre aquestes noves habilitats, invertir en reentrenament i educació contínua. La tecnologia no esperarà ningú. I quin serà el problema més gran? La desigualtat econòmica: els treballadors amb feines de més baixa qualificació poden ser els més afectats. La IA generarà una segona bretxa digital que se sumarà a l’encara existent primera fornada de bretxa tecnològica. És una realitat que hem de gestionar. Escoltem les tendències, comencem a actuar, siguem LLESTOS.

La transformació que arriba no és només tecnològica, sinó també cultural. Les empreses han de fomentar una mentalitat d’innovació contínua i adaptar-se ràpidament. Els líders han de ser proactius en la formació en IA dels empleats i crear un entorn que promogui l’aprenentatge i l’adaptabilitat. Amb l’automatització de tasques rutinàries, els empleats es podran centrar en tasques creatives i estratègiques. Desenvolupar habilitats complementàries com el pensament crític, la resolució de problemes i la comunicació serà clau per prosperar en un entorn empresarial canviant.

En resum, la IA ens ofereix una oportunitat única per transformar el món empresarial i millorar la nostra qualitat de vida. Però per aprofitar plenament aquest potencial, hem de ser conscients dels desafiaments i preparar-nos adequadament. La clau del futur resideix en la nostra capacitat per adaptar-nos, aprendre i innovar. Així que, preparats, llestos… IA!