Portes obertes 2025 a Escolàpies Igualada

és un centre d’educació infantil i primària present a Igualada des de 1849 i ubicat al centre de la ciutat. Formem part de Fundació Escolàpies, una xarxa d’escoles present a Catalunya.

El centre és reconegut i valorat per una educació de qualitat i un estil educatiu que permet un ambient familiar i un coneixement molt proper de l’alumnat. Potenciem que els nens i nenes siguin els protagonistes actius del seu procés d’aprenentatge, fomentant l’autoconcepte positiu i l’autoestima, claus de l’èxit escolar. La nostra proposta pedagògica té un enfocament globalitzador per fomentar que l’escola esdevingui un entorn educatiu integral per a l’alumnat.

Oferim una formació sòlida i adaptada a una societat que evoluciona constantment. Una educació de qualitat a l’abast de tothom. Els objectius fonamentals de la nostra excel·lència acadèmica són aconseguir la preparació adequada en totes les matèries del currículum i dotar l’alumnat de les competències, les habilitats, els coneixements i els valors necessaris per afrontar els reptes del futur.

Donem importància a l’ús de diferents metodologies pedagògiques perquè l’aprenentatge sigui sòlid i motivador. Treballem des d’un enfocament de mirada Montessori als dos cicles d’Educació Infantil. A Educació Primària introduïm el treball ABP (Aprenentatge basat en projectes), l’aprenentatge cooperatiu, la cultura emprenedora, el mètode de música Orff, el teatre i molts altres projectes pedagògics al llarg dels diferents cursos. Des de fa més de 20 anys treballem els escacs al cicle superior de Primària i estem immersos en la implementació d’un projecte de matemàtica manipulativa a totes les etapes educatives.

L’educació en valors, element indispensable de la nostra pedagogia, ocupa un espai privilegiat en l’organització de l’escola. Cada matí iniciem el dia amb una breu reflexió. Eduquem l’alumnat per conrear la pròpia identitat, conèixer i desenvolupar les seves capacitats i destreses i donar resposta als seus interrogants, amb aquesta finalitat comptem amb un projecte propi d’Educació en la Interioritat. Com a escola cristiana donem una gran importància a l’educació emocional i el treball amb valors, la nostra prioritat és educar persones responsables, respectuoses, solidàries i compromeses amb el seu entorn. Cada curs escolar tenim un lema que serveix com a eix vertebrador del treball de tutoria, aquest treball es realitza a partir de dos valors que formen part de la nostra identitat.

Som Escola Verda, eduquem per al consum responsable, la sostenibilitat, el reciclatge i la reutilització. L’Escamot Verd format per alumnat d’Educació Primària promou la participació i implicació dels nens i nenes per esdevenir una escola sostenible.

Conscients de les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar, oferim un horari i calendari amplis a la Llar d’Infants. A Educació Infantil i Educació Primària disposem d’acollida matinal des de les 7.30 h. del matí, servei de menjador i activitats extraescolars.

L’escola ofereix diverses opcions perquè pugueu conèixer de primera mà el nostre projecte educatiu i les nostres instal·lacions.

Oferim cada dia i us convidem a conèixer l’escola el proper diumenge 2 de febrer d’11.30 a 13.30 h.

Us esperem!