Porta a porta o Àrees Tancades? Copons vota quin procés de recollida d’escombraries prefereix

L’Ajuntament de Copons farà una consulta al municipi en què el veïnat podrà votar quin sistema de recollida d’escombraries prefereix, mantenir el model Porta a Porta actual o canviar-lo al d’Àrees Tancades.

El període de votació començarà diumenge 11, just després de la sessió informativa ‘Els models de recollida selectiva de Copons a debat’, que es farà a les 18 h a la Sala Polivalent de Copons i que comptarà amb personal tècnic del departament de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Anoia. També es podrà votar a l’Ajuntament durant la setmana següent, del 12 al 16 de febrer, de 9 a 14 h. Per poder participar a la consulta els veïns hauran de portar un document d’identificació oficial, marcar la butlleta amb l’opció triada i dipositar-la a l’urna.

Copons haurà de prendre aquesta decisió arran de la Llei 7/2022 del 8 d’abril de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que estableix que en el termini de 3 anys les taxes de recollida d’escombraries dels municipis han de cobrir els costos d’aquest servei i que els ajuntaments han d’implantar serveis que reflecteixin el cost real de les operacions de recollida, transport i tractament dels residus.

Model 1. Porta a Porta

És el sistema que funciona actualment a Copons, com també a 10 municipis més de la comarca. Els veïns del nucli de Copons disposen de cubells per separar els residus en orgànics, envasos, paper i cartró, vidre i resta. Seguint el calendari, al vespre es treuen els cubells que pertoquin aquell dia per tal que, al matí següent, es recullin.

Gràcies a aquest sistema, i des de 2018, els 11 municipis anoiencs amb servei Porta a Porta han aconseguit índexs de recollida selectiva d’entre el 75 i el 85%. En el cas de Copons, el 2023 els resultats fregaven el 80% de residus recollits selectivament.

Els usuaris de masies o cases disseminades, fora del nucli, dipositen les escombraries als contenidors de les 5 fraccions dins de l’Àrea Tancada, amb control electrònic d’accés.

Tots els usuaris, tant els de nucli com els disseminats, poden utilitzar també el servei de recollida a domicili de voluminosos (amb cita prèvia) i de la deixalleria mòbil, que visita el poble un cop al mes.

El cost aproximat per a Copons de mantenir el servei de recollida en modalitat Porta a Porta seria al voltant de 55.000 euros anuals.

Model 2. Àrees Tancades

És el sistema implantat en 11 municipis més de la comarca de l’Anoia. Amb aquest sistema els veïns porten els residus als contenidors d’unes Àrees Tancades, que comptem amb contenidors per a les escombraries orgàniques, envasos, paper i cartró, vidre i resta, a banda de disposar d’una minideixalleria per a residus especials de petites dimensions, com oli vegetal i mineral, roba i calçat, piles o bombetes.

Cada usuari comptarà amb un clauer electrònic que permetrà que accedeixi a l’Àrea Tancada més pròxima o convenient.

Amb aquest sistema, i des de 2018, els 11 municipis anoiencs amb servei exclusiu en àrea tancada han aconseguit índexs de recollida d’entre el 60 i el 80%.

Com ara, amb la implantació de les àrees tancades se seguiria disposant del servei de recollida a domicili de voluminosos amb cita prèvia.

Per tal de passar del model Porta a Porta al model exclusiu en àrees tancades, seria necessària la instal·lació d’una o dues àrees tancades noves al poble, a banda de la possible ampliació de la ja existent.

També caldria un major compromís dels ciutadans a l’hora de mantenir els nivells de recollida selectiva del municipi, actualment un 80%.

El cost aproximat del servei de recollida exclusiu en àrees tancades seria al voltant de 26.000 euros anuals.

