Comissions Obreres revalida el lideratge sindical a l’Anoia

Publicitat

CCOO de l’Anoia revalida, un any més, la seva condició de primer sindicat a la comarca, una vegada tancats els processos electorals de 2023, any de finalització del període de concentració que ha tingut lloc en els darrers quatre anys.

Superats més de 45 anys d’eleccions sindicals democràtiques, CCOO continua revalidant la seva condició de primera força, fins i tot ampliant la diferència amb altres opcions.

CCOO ha obtingut 224 delegades i delegats (un 35,9% de representació), dos més que la segona força sindical (UGT, amb 35,5% de representativitat). Molt lluny queden altres opcions minoritàries, com CGT (9,13%), USOC (8,49%) o CSC (3,2%).

El sindicalisme corporatiu, format per diferents sindicats que tan sols atenen els interessos de certes agrupacions de persones treballadores, resta conjuntament amb un 7,69%.

CCOO Anoia confirma la seva condició de primer sindicat a la majoria dels sectors productius a la comarca: gràfiques, administració pública, restauració, centres de treball especials, fabricació de béns d’equip, tèxtil, química o gestió de residus.

CCOO és el sindicat majoritari a empreses tan importants i reconegudes del territori com l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal de l’Anoia, Talleres Felipe Verdes, Grafopack, Equip Ceràmic, cafeteria Queralt, Ecoparc de Can Mata i Graphic Packaging.

Durant l’any 2023 es constata la bona salut del sindicalisme de classe, que lluita per l’avenç de la societat en un sentit sociopolític ampli. CCOO i UGT representen el 71,4% del total de les persones que treballen a l’Anoia. També es consolida la tendència a la feminització del sindicat, amb un important increment de les delegades que arriba al 40,7% del total de la representació sindical, tres punts més que l’any 2022. Segons Alfred Simó, coordinador comarcal de CCOO Anoia, “el sindicat està aconseguint penetrar en sectors molt feminitzats i majoritàriament ocupats per treballadors i treballadores joves, fet que està ajudant a una paulatina i constant regeneració de CCOO”.

Una altra dada rellevant és la implantació del sindicat a empreses on abans no hi havia

representació. En les empreses on s’han convocat eleccions per primera vegada, CCOO ha

crescut en cinc delegades i delegats.

Compartir