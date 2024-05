Poble Actiu: “El pacte Castells i Cuadras no té futur per Igualada i ens surt molt car”

Els regidors de la candidatura municipalista han valorat el 1r any de mandat, tant pel que fa a l’acció de govern, com les propostes de millora presentades per la formació.

Poble Actiu ha fet una roda de premsa de valoració del primer any de mandat amb la participació dels regidors Pau Ortínez, Elisabet Farrés i Rosa Perelló. La formació ha valorat aquest primer any com la constatació del pacte entre Junts i Igualada Som-hi. En declaracions, el regidor Pau Ortínez ha expressat que “el pacte sociovergent ha servit bàsicament per a apujar impostos i taxes, sense una política d’inversió real en àmbits tan problemàtics com l’habitatge o l’educació. Durant aquest primer any, el govern de Junts per Igualada ha aprovat un cartipàs amb un increment de prop d’un milió d’euros pels regidors del govern i càrrecs de confiança, i l’assignació de 43.800 € anuals a Jordi Cuadras amb un títol de cap de l’oposició fet a mida per a ell. A canvi, Cuadras ha votat a favor dels pressupostos, ha permès a Castells incrementar les taxes municipals i l’IBI, i ha continuat sustentant el govern continuista de Marc Castells tal i com va fer en el mandat anterior”.

Propostes en transport, educació pública, i planificació urbanística

La candidatura municipalista ha repassat també totes les propostes que ha posat sobre la taula per fer d’Igualada una ciutat més justa i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Poble Actiu va proposar als partits de l’oposició negociar una condició indispensable per a l’aprovació dels pressupostos del 2024: la inclusió d’una partida específica i suficient per a la redacció d’un nou POUM. Una proposta que Poble Actiu, ERC i Som-hi portaven al programa electoral, però que després tant ERC com Igualada Som-hi van rebutjar. Durant el mes de setembre Poble Actiu també va portar al ple del parlament de Catalunya una proposta de resolució per demanar l’allargament de la línia de bus Exprés E1 entre Lleida i Cervera fins a Igualada, que va ser aprovada, i que hauria de facilitar el transport de molts joves igualadins que van a estudiar a la capital del Segrià, cosa que ara han de fer en vehicle privat per la manca de servei públic.

Poble Actiu també ha reclamat una solució per la llar d’infants El Rusc, que ha de trobar una ubicació durant el proper any. La candidatura municipalista ha insistit que vol prioritzar la ubicació de la llar d’infants El Rusc a les antigues piscines del Casal, en lloc de la residència d’estudiants, atesa la proximitat al centre i a les escoles de l’Ateneu, permetent generar una zona verda just al costat de l’equipament. Per a la residència d’estudiants, Poble Actiu creu que seria molt més rendible i idoni tenir en compte la utilització d’alguna de les carcasses d’edificis a mig construir de grans dimensions que ja existeixen al nucli urbà d’Igualada. El mes de març, la formació va organitzar una jornada sobre habitatge on es va fer una anàlisi amb diversos experts, com el Sindicat de Llogateres, i es va parlar d’accions a emprendre a favor del dret a l’habitatge a Igualada, un dels problemes principals que té la ciutat a data d’avui.

Fiscalització del govern des de l’oposició

Durant aquest any, la candidatura municipalista també ha fiscalitzat l’acció del govern Castells per condicionar-lo des de l’oposició amb esperit crític, però també constructiu. Poble Actiu ha qüestionat el model del Saló de la Infància; ha reclamat que el govern compleixi la normativa referent als Consells de Districte; l’ús del català al comerç, i la velocitat màxima de 30 km/h a les zones que marca la llei. La formació ha criticat que es canviï el projecte del nou mercat de La Masuca després d’una despesa feta de més de 210.000 €, i que el CSA tregui pit a una gestió econòmica favorable mentre mantenen les retallades als sous del personal sanitari.