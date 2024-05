Som-hi PSC reivindica les accions de “política útil” a l’oposició durant el primer any de mandat

El cap de l’oposició Jordi Cuadras explica que “la política útil és possible i necessària i quan es practica té resultats palpables per la ciutadania d’Igualada que veiem fets realitat en aquest primer any".

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Igualada oberta) ha valorat el primer any de mandat a l’Ajuntament des de les eleccions municipals del 28 de maig el 2023 que el van convertir en el primer grup de l’oposició al consistori amb els regidors Jordi Cuadras, Montse Montaña, Quim Roca, Irene Gil i Anselm Pasquina. Després d’un any, la formació progressista ha reivindicat les accions impulsades amb el principi de “política útil” fruit de la “capacitat d’arribar a acords entre adversaris amb projectes concrets que fan avançar la ciutat”.

El cap de l’oposició Jordi Cuadras explica que “la política útil és possible i necessària i quan es practica té resultats palpables per la ciutadania d’Igualada que veiem fets realitat en aquest primer any. Evidentment, voldríem fer la política útil des del govern però mentre no puguem governar, el nostre compromís i treball per Igualada el fem amb les eines que tenim, que són les de ser el primer grup de l’oposició. I això vol dir ser contundents i oposar-nos a allò que no compartim però també vol dir tenir capacitat per sortir de la nostra zona de confort i, enlloc de limitar-nos a dir que no a tot, buscar la manera d’impulsar polítiques del nostre model de ciutat a través de la negociació i l’acord”.

Entre totes les accions impulsades pel PSC i el grup ciutadà Igualada Oberta durant aquets primer any de mandat, destaca la construcció de 12 pisos de lloguer assequible al carrer de Sant Carles que donaran servei a joves, famílies o gent gran amb necessitat d’un habitatge. Es tracta de la primera promoció d’habitatge públic municipal que s’inicia a Igualada en 12 anys, ja que el govern de Junts no n’ha fet cap en tres mandats.

D’altra banda, durant aquest primer any de mandat Igualada Som-hi també ha valorat els dos primers anys de l’impuls de la mesura que va acordar per bonificar l’IBI per instal·lar plaques fotovoltaiques, una mesura que ha arribat ja a 262 famílies i és un pas endavant perquè les llars d’Igualada passin a l’energia verda i això repercuteixi en una reducció del 50% de l’IBI durant 5 anys.

En l’àmbit comercial, la formació progressista ha impulsat durant aquest primer any de mandat les targetes de compra local per la gent jove, els iBons Joves, amb la qual se n’han beneficiat 993 joves d’Igualada. També ha proposat i aprovat una moció al Ple per impulsar el comerç d’Igualada amb diferents accions que el govern de Junts va rebutjar votant-hi en contra.

En clau educativa, Igualada Som-hi ha aconseguit que aquest curs 2023-204 s’hagi recuperat el programa Lecxtic de suport a la lectura pels alumnes amb més dificultats de comprensió lectora del qual se n’han beneficiat 30 alumnes. També ha impulsat que les entitats d’Igualada puguin tenir un Pla Contra l’Assetjament Sexual amb una subvenció que s’ha creat aquest any.

Pel que fa a les comunicacions, durant aquest primer any de mandat Igualada Som-hi ha aconseguit la remodelació de les escales mecàniques del carrer de Sant Magí que han començat aquest mes de maig. I en un àmbit més general, la formació socialista ha aconseguit la unanimitat del Ple de l’Ajuntament en mocions per millorar el servei de la Hispano amb Barcelona i per la creació d’un nou bus exprés d’Igualada a Vilafranca i Vilanova i la Geltrú. També celebra l’inici de les obres del carril bus a la B-23 d’entrada a Barcelona, el compromís del Ministeri de Transport per millorar l’autovia A-2 i la inclusió d’Igualada dins el Compromís Metropolità 2030.

Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) reivindica que “estem en política per fer feina per Igualada i la seva gent tot proposant i fent possible projectes que milloren la ciutat. Per fer-ho és imprescindible arremangar-se i negociar, no sempre obtenint el 100% d’allò plantejat però obtenint molt més que quedar-nos ancorats en el no a tot que no té mai un retorn útil a la ciutadania”.