Obertes les inscripcions de la Botifarunner de La Llacuna

Un any més torna la Botifarunner, la cursa de muntanya de La Llacuna, que se celebrarà el diumenge 25 de febrer. Si es vol ocupar una de les 400 places disponibles cal estar atent. Les inscripcions han començat avui, dilluns 8 de gener, a les 8 del matí, a través de la web www.xipgroc.cat així com la web de la cursa www.botifarunner.com.

Aquesta 14a edició mantindrà la filosofia dels últims anys: una cursa no competitiva, només amb cronometratge però sense trofeus ni premis, i apostant per la sostenibilitat i la simplicitat. Com és habitual hi haurà dos recorreguts, la Botifarunner clàssica (21.5 km, +1050 m) i la Botifarunner ràpida (12 km, +560 m). El preu de les inscripcions és 14€ i 12€ respectivament, amb 2€ addicionals per aquells corredors que no tinguin xip groc.

A més a més, i després de l’èxit de participació de l’any passat, el dissabte 24 de febrer se celebrarà la Botifakids (3.5 km aproximadament), una cursa familiar pels voltants de La Llacuna i que acabarà amb una bona xocolatada a la plaça Major.

Les inscripcions a la Botifakids es faran només a través de la web de la cursa.

Podeu trobar tota la informació a la seva web així com a les xarxes socials.

