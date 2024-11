La nova seu d’entitats de Vilanova rep 61.000 euros per la redacció del projecte

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha rebut una subvenció de 61.000 euros de la Diputació de Barcelona per redactar el projecte de reforma de la nova seu d’entitats. És un espai de trobada molt esperat i demandat per les associacions vilanovines que han manifestat la necessitat de disposar d’un local adequat per organitzar actes, assajar o simplement celebrar reunions.

La regidora Carlota Silva ha confirmat la notícia i ha expressat el compromís de l’Ajuntament amb les entitats vilanovines. “Amb aquest projecte sabrem el cost total de les obres per posar-nos a treballar”, ha dit.

Segons afirma la regidora ja han mantingut converses amb les entitats locals per conèixer les seves necessitats “de manera que puguem distribuir els espais adequadament per a cada activitat”. Silva ha subratllat que el consistori continuarà treballant braç a braç amb les associacions per ajudar-les en tot el possible, reconeixent la seva implicació i dedicació, que “fan més rica la vida cultural de Vilanova del Camí“.

El futur espai

La subvenció de la Diputació de Barcelona que arriba a través de la Xarxa de Governs Locals, cobrirà el 70% del cost total de la redacció del projecte. Es tracta de la reforma d’una nau industrial, adquirida pel consistori el maig de 2023 i situada a la carretera de la Pobla de Claramunt, número 64. Segons es detalla en la memòria del projecte, la nau consta d’una parcel·la de 1.503 m² i una superfície construïda d’uns de 2.944 m² distribuïts en dues plantes.

El disseny d’aquesta futura seu d’entitats contempla la compartimentació de l’espai per oferir diverses sales funcionals i dinàmiques per a les associacions. Així, la nau disposarà d’una zona d’oficines amb accés directe des de la carretera, així com d’una planta soterrània amb sortida al futur vial de vianants que s’ha de construir.

El projecte es va posar en marxa després d’un estudi de mercat, i la compra es va formalitzar per Decret d’Alcaldia el desembre de 2023, amb un cost de 147.000 €. El març de 2024, es va fer una visita oficial a la nau amb la presència de l’alcaldessa, la regidora de Cultura, la regidora d’Infància i representants de les entitats locals, per recollir les seves necessitats i fer d’aquest espai una realitat al servei dels ciutadans. En aquesta mateixa visita es va sol·licitar la col·laboració de les entitats per la presentació de propostes per adaptar l’espai a les seves necessitats, atenent que seran els beneficiaris directes.