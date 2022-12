Montbui començarà el 2023 amb importants obres per millorar la seguretat viària en el nucli urbà

Durant les primeres setmanes del mes de gener està previst que comencin diversos projectes molt importants que pretenen millorar la seguretat viària de zones importants del Nucli Urbà montbuienc.

Construcció de dos passos de vianants per creuar la Carretera de Valls de forma segura

D’entrada, la segona setmana de gener està previst que comencin les obres dos passos de vianants per afavorir el creuament a banda i banda de la carretera de Valls. Un s’ubicarà davant l’actual establiment Peixos Dueñas i l’altre davant l’administració de loteria de Montbui.

Els nous passos disposaran d’accés mitjançant guals deprimits per a persones amb mobilitat reduïda, així com una illa central d’obra per garantir la protecció de cada vianant que realitzi el creuament.

Aquesta actuació tindrà un període d’execució de dos mesos, el cost de les obres és de 47.569’31 euros, aniran a càrrec de l’empresa Pavellobsa, mentre que la dirección d’obra i el projectista seran Enginyeria Lliró Associats.

Pacificació d’entorns escolars: Institut Montbui/Escola Antoni Gaudí

També durant la segona setmana de gener està previst que comencin les obres de pacificació de tots els entorns escolars del Nucli Urbà. Pel que fa a l’Institut Montbui/Escola Antoni Gaudí, l’actuació contemplarà tres zones d’actuació.

A la primera zona, en el carrer de La Mercè es construiran dos passos de vianants elevats per millorar la seguretat. En concret, es faran a les cruïlles del carrer La Mercè amb els carrers Sant Jaume/Sant Bartomeu i també a la cruïlla amb el Carrer Lorca. En aquest mateix àmbit, s’ampliarà la Plaça Doctor Cantarell per tal de fer-la molt més accessible als vianants, suprimint el punt d’aparcament temporal de vehicles. També s’ampliaran les voreres d’aquest entorn, s’instal·laran guals deprimits entre els carrers Maure Mercader i Sant Bartomeu per tal de garantir la reducció de la velocitat dels vehicles que accedeixin a la zona. Es limitarà la velocitat per a vehicles en aquesta zona a 20 km/hora.

La segona zona contempla la cruïlla del Carrer La Mercè amb el Carrer La Tossa, una zona extremadament concorreguda pels vehicles i vianants en horari d’accés a l’Escola Antoni Gaudí i també a l’Institut Montbui. En aquesta segona zona s’ampliaran les voreres de l’encreuament entre els carrers La Mercè i La Tossa per ampliar l’espai dels vianants i reduir el carril de circulació hàbil pels vehicles. L’encreuament es realitzarà en un “pas elevat” per garantir la reducció de velocitat dels vehicles. També es senaylitzaran els canvis amb pintura viària i senyalització vertical per garantir la seguretat dels vianants i dels conductors en horari d’accés a l’escola Antoni Gaudí i a l’Institut Montbui.

La tercera zona d’aquesta actuació correspon al carrer La Tossa, un dels accessos més concorreguts a l’escola A. Gaudí, i on sovint els escolars envaeixen la via on hi ha vehicles aturats. En aquest punt es preveu l’ampliació de la vorera del carrer La Tossa deixant un únic carril de circulació pels vehicles. D’igual manera, es mantindran les tanques separadores, per no barrejar vehicles amb vianants/escolars.

S’ordenarà l’espai d’aparcament i circulació perquè els vehicles abandonin l’espai marxa endavant, i també es reafirmarà el sentit de circulació únic del carrer.

Les obres de Pacificació d’entorns escolars Institut Montbui/Escola Antoni Gaudí aniran a càrrec de l’empresa Asfaltos Barcino. Suposaran una inversió de 277.392’50 euros, i tindran un termini d’execució de tres mesos i mig. La direcció d’obres i el projectista és l’empresa Intra SL.

Val a dir que durant el període d’obres es preveu el manteniment d’un carril de circulació en direcció sud (Valls).

Pacificació entorn Escola García Lorca

També durant la primera quinzena de gener està previst que comencin les obres de Pacificació de l’entorn de l’escola García Lorca, per tal de donar prioritat al pas tranquil i segur dels vianants i dels escolars, en detriment dels vehicles a motor.

La primera zona objecte de l’actuació serà el carrer del Pont, on es preveu l’ampliació de les voreres per a vianants d’accés a l’escola, mitjançant la supressió d’aparcaments per garantir una circulació segura per a escolars i vianants. Addicionalment, els carrils de circulació de vehicles s’estrenyeran per obligar als vehicles a reduir la velocitat.

A la cruïlla entre el carrer del Pont i la Trav. Del Pilar es construirà un espai de “plataforma única” pels vehicles, i es delimitarà la velocitat a 20 km/h.

Pel que fa a la zona d’actuació entre el Carrer Escoles i la cruïlla amb carrer del Pont, es preveu l’habilitació d’un nou pas de vianants i s’ampliaran les voreres.

I es senyalitzaran els canvis amb pintura viària i amb senyalització vertical per garantir la seguretat dels vianants i dels conductors en aquest pas.

Les obres aniran a càrrec d’Asfaltos Barcino i començaran la segona setmana de gener. Tenen un període d’execució de tres mesos i mig. El cost de les obres és de 191.688’20 euros. La direcció i el projectista de l’obra correspon a l’empresa Intra SL.

Cal remarcar que es preveu el manteniment d’un carril de circulació permanent mitjançant la supressió temporal d’aparcaments.