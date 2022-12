Comença el Dakar amb participació anoienca de qualitat

Ja és tradicional que la nostra comarca tingui diversos participants al Dakar. Així enguany hi tornarà haver representació a la categoria de cotxes i camions i per primera vegada a la de quads.

Per primera vegada tindrem presència a quads amb el pilot Dani Vilà amb Yamaha. A la categoria de cotxes serà la que més probabilitats tindrà d’aconseguir unes grans classificacions finals, amb possibles victòries d’etapa. Doncs tant Àlex Haro copilotant a l’argentí Orlando Terranova dins l’equip oficial BRX, com Armand Monleón copilotant al polonès Jakub Przygonski dins l’equip oficial Mini, tenen unes excel·lents opcions de brillar.

A la categoria de camions l’anoienc Francesc Salisi serà el copilot del bagenc Àlex Aguirregaviria i amb Jordi Perera de mecànic també dins la cabina del camió.

I com ja és habitual diversos seran els anoiencs que tindran la responsabilitat en diferents labors: Jordi Viladoms enquadrat dins la direcció esportiva de KTM, Oriol Balcells cap de mecànics de Honda, Jordi Vidal dins la logística de l’equip oficial Toyota, així com els mecànics de motos, el pare d’Armand Monleón i Edu Roig.

El Ral·li Dakar 2023

Un total de 8.528 quilòmetres recorreran tots els vehicles del Dakar 2023 en una nova edició de la mítica carrera de ral·li raid que es va iniciar en 1979 i ja va travessar terrenys de quatre continents diferents al llarg del temps.

Amb un 70% de nous trams cronometrats respecte a les últimes edicions, aquesta edició tindrà gairebé 5.000 cronometrats, la qual cosa faran d’aquest el ral·li més llarg des de 2014. A més presenta novetats, com a bonificacions de temps per als motociclistes que obrin les etapes.

Per quart any consecutiu el Ral·li Dakar es disputarà per complet dins de les fronteres d’Aràbia Saudita. Dammam, una de les ciutats principals de la costa del golf Pèrsic, tornarà a ser el lloc de l’arribada, mentre que la sortida ara es realitzarà en Yanbu, una ciutat portuària del Mar Roig. El Ral·li Dakar 2023 consta de 14 etapes cronometrades, la primera la d’aquest dissabte, serà de tot just 11 quilòmetres, mentre que la més llarga serà la del 6 de gener, de Ha’il a Al Duwadimi, amb 472 quilòmetres. El 9 de gener es realitzarà el dia de descans en Riad, la capital d’Aràbia Saudita.