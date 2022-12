La Tribuna: “Repartint comissaries dels Mossos en reunions d’ERC”

El passat mes de juny, la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Proposta de Resolució presentada pel Grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar en la que es plantejava la necessitat de dotar l’Anoia Sud d’una comissaria de Mossos d’Esquadra dins de l’Àrea Bàsica policial de l’Anoia.

Les raons que fonamenten aquesta proposta són clares. Quan es va planificar el desplegament dels Mossos l’any 2000, l’Anoia Sud tenia una població de 20.000 habitants, vint anys després, aquesta població s’havia més que doblat fins als 42.500 habitants. En segon lloc, les comunicacions viàries entre Igualada, on hi ha la Comissaria dels Mossos, i l’Anoia Sud a través de la C-15 i la B-224 són clarament obsoletes i fan que el temps de desplaçament sigui excessiu per poder atendre urgències en matèria de seguretat amb la rapidesa necessària i exigible. En tercer lloc, cal esmentar també que comarques veïnes disposen en àrees de població amb menys habitants que l’Anoia Sud d’una segona comissaria dels Mossos que resol aquesta necessitat d’atendre les necessitats de la població en matèria de seguretat.

Si l’aprovació per unanimitat d’aquesta proposta del PSC i Units per Avançar permetia albirar que en un termini raonable de temps aquesta actuació de la Generalitat podia arribar a bon port, aquesta legítima aspiració del territori va veure’s aviat estroncada per la resposta que el conseller d’Interior de la Generalitat va donar el 6 d’octubre en l’informe de control de compliment de la Resolució del Parlament, que els departaments han de fer sobre les resolucions que s’aproven al Parlament. En aquesta resposta el conseller Elena deia literalment: “Amb el funcionament actual, es considera que des de l’ABP Anoia es dona un servei policial adequat de prevenció, reacció, proximitat i atenció al ciutadà.” És a dir, es passava per alt la resolució del Parlament, deia a la població de l’Anoia Sud que tot va molt bé i que no es queixin que altres estan pitjor en qüestió de dades i indicadors delinqüencials. Una postura sens dubte molt progressista per part del conseller.

No obstant hom podria ja escandalitzar-se amb aquesta resposta per la gravetat d’obviar la Resolució aprovada pel Parlament, l’autèntica transcendència de l’assumpte es va produir el passat 19 de novembre en una visita del conseller Elena a l’Anoia Sud en la qual ara diu blat ara diu ordi. Si en la resposta al Parlament deia que no a la comissaria i tot eren problemes i inconvenients, que la comissaria a l’Anoia Sud “suposaria trencar el model de desplegament territorial”, “que les dades delinqüencials de la zona no són alarmants”…, vàrem passar a que “posar una comissaria a Piera té sentit i és coherent”.

Podríem arribar a la conclusió que mai és tard quan s’hi arriba, que al conseller li pot costar una mica arribar a les conclusions encertades ni que sigui contradient el que ell mateix havia signat poques setmanes abans, però la gravetat de la qüestió rau on i com el conseller va fer, segons les publicacions no desmentides del perfil en xarxes socials d’Esquerra Republicana de Piera i d’un regidor d’aquesta formació que afirmava: “Arrenquem el compromís de la Generalitat per construir una comissaria dels Mossos d’Esquadra!”. Aquestes afirmacions es fan en una reunió d’ERC a Piera. La Generalitat de Catalunya, la de tots i totes, es pronuncia sobre infraestructures de seguretat en reunions d’ERC? El conseller Elena reparteix comissaries dels Mossos en reunions d’ERC?

Aquest fet és extremadament preocupant i una mostra més d’una utilització partidista i sectària de les institucions i de les polítiques de seguretat a Catalunya i una mostra més del barroer intent de politització de la Policia de Catalunya per part del conseller Elena.