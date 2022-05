Montbui celebra la Setmana del Comerç amb diverses activitats

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i la Unió d’Establiments de Montbui organitzen des del passat dilluns i fins dissabte una nova edició de la Setmana del Comerç, conjunt d’activitats que volen posar en valor i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància del comerç de proximitat.

Durant tota la setmana es duran a terme diferents propostes com ara l’activitat “Logo amagat” (es podrà trobar a les botigues de la UEM, caldrà escanejar el codi QR, omplir el formulari i guanyar diferents premis).

També es podrà participar a l’activitat “Entra, compra i recicla”. Els establiments de la UEM t’animen a reciclar. Els clients que vagin als comerços de la UEM rebran un obsequi.

D’igual manera, es farà una plantada d’arbres del comerç montbuienc. Durant tota la setmana, cada establiment lluirà un arbre autòcton, el qual es plantarà després de la Setmana del Comerç.

Demà dijous, xerrada de l’empresari Emilio Duró, un dels plats forts

El dijous 5 de maig a partir de les 8 del vespre tindrà lloc un dels plats forts d’aquesta Setmana del Comerç, la xerrada de l’empresari, assessor i emprenedor multidisciplinar Emilio Duró.

Emilio Duró és un prestigiós empresari que treballa des de fa més de trenta anys com a consultor, assessor i formador d’importants corporacions multinacionals. És membre de diversos consells d’administració i ha estat directiu de diferents organitzacions. El seu reconeixement en el món empresarial es va consolidar gràcies a la seva labor pedagògica a través de seminaris com el que impartirà a Montbui el proper 5 de maig. Els eixos de les seves reflexions parteixen de la importància de la innovació i la capacitat constant d’aprendre.

La xerrada d’Emilio Duró es celebrarà a la Sala Auditori de Mont-Àgora, durarà 90 minuts, i requereix inscripció prèvia en aquest enllaç.

Escape Commerce: “La bomba”, el 7 de maig

El dissabte 7 de maig, a la carpa de la UEM de la Fira Sostenible donarà inici la divertida activitat grupal “Desactiva la bomba”, un “escape commerce” organitzat per l’Ajuntament Santa Margarida de Montbui, la Unió d’Establiments de Montbui i Diverevent. Per participar-hi cal inscriure’s abans del 5 de maig, per grups de màxim sis persones, a unioestablimentsmontbui@gmail.com o al 698 94 92 81

Els grups participants hauran de seguir i entendre diferents pistes per poder acabar desactivant un divertit artefacto. Els premis pels guanyadors s’hauran de triar entre un altaveu Sony SRS-XB43, una entrada per a les Atraccions Humor Amarillo o Scape Room Red Ribbon o vals de compra per gastar en els establiments de la UEM amb valor de 200 euros.