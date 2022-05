Òdena recupera la Festa Major presencial i amb molta participació

La Festa Major d’Òdena, del 29 d’abril a l’1 de maig, ha recuperat aquest any els actes presencials després de dos anys d’edicions limitades per les restriccions sanitàries. Els odenencs van rebre els actes presencials de la festa gran del municipi amb moltes ganes de participar. La regidora de Cultura Vanessa Garcia destaca que des de l’organització estan contents per poder “recuperar la normalitat i tradicions com les crespelles i el pubillatge”. Una Festa Major que s’ha celebrat pocs dies abans del ple extraordinari que propiciarà el relleu a l’alcaldia del municipi a causa de la moció de censura impulsada pel PSC i el regidor d’Òdena a Fons

Els actes de la festa major van començar uns dies abans, dimecres 27, amb la inauguració dels treballs manuals a la Galeria odenenca en què els visitants han pogut veure el talent creatiu dels veïns del municipi. Divendres 29, a banda de l’actuació de Play Back amb el grup Il·lusió de l’Associació La Vella Amistat i el concert de grans èxits del pop femení amb el grup Queens, també va tenir lloc el lliurament del premi de 120 euros al guanyador del concurs del cartell de la Festa Major, David Segura Merín.

L’endemà, dissabte 30, els Farrés Brothers van oferir l’obra de teatre familiar ‘Orbital’. Després va arribar la proclamació del pubillatge, en què la pubilla Tamara Contreras va passar el relleu a Núria Mensa, a qui acompanyen la dama Xènia Saez i l’hereu Jan Bas. I els petits van ser l’hereuet Pep Argelich i el fadriner Aran Planella. La nit va acabar amb música al Pavelló Mestre Vila Vell.

Diumenge 1 de maig es van celebrar la 2a edició de ‘Mou-te en bicicleta!’ amb el Club ciclista Team Lozano, i el XLIXè Concurs de colles sardanistes d’Òdena, amb la Bellpuig Cobla. A la tarda, el parc de la Font va acollir el Ball de crespelles amb acompanyament de la Cobla Lluïsos de Taradell. També es van donar a conèixer la Confrare d’Honor 2022, la presidenta del barri Santa Olga M. Dolors Simon, i l’entitat Banderera 2022, la Gargantua odenenca.I a la nit, la festa va acabar amb el Petit correfoc i l’Espectacle estàtic de foc i la tabalada amb els Diable Els cabrons de Vilanova.