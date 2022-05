Som-hi critica la proposta del govern municipal de tancar el parc del Garcia Fossas

El grup municipal d’Igualada Som-hi proposa al govern de Junts obrir un debat de ciutat sobre la seguretat i la convivència a l’espai públic. La formació ho fa “davant la incapacitat i el fracàs del govern en aquest àmbit que demostra amb accions com tancar el parc del Garcia Fossas que costarà 233.000 euros”.

El portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que “volem les places, parcs i carrers d’Igualada oberts i vigilats i no un govern que ho solucioni amb tanques com les que vol posar al Garcia Fossas gastant-se 233.000 euros. Això és una mostra del seu fracàs en matèria de seguretat a l’espai públic”. Cuadras detalla que “el govern té els recursos tècnics i materials suficients per anticipar-se als problemes de la ciutat i no ha estat capaç de fer-ho. Nosaltres vam posar sobre de la taula diferents propostes com una prova pilot d’agents cívics als punts més conflictius com són les Comes, el parc Central, el parc del Garcia Fossas, el Parc de Valldaura, el centre de la ciutat i el Rec”.

El portaveu socialista recorda que “el govern de Marc Castells va menystenir les nostres propostes i veiem com la seva no actuació té conseqüències i ara ha de recórrer a la solució fàcil com tancar parcs. La seva inacció ens costarà, ara, 233.000 euros. Ens preguntem, quin serà el proper parc o plaça que tancarà? Tancar no és la solució, la solució és vigilar i prevenir”.

En el cas concret del Garcia Fossas, la formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta lamenta que abans de gastar aquesta quantitat de diners amb una tanca per evitar els comportaments incívics a la nit no s’hagi fet cap actuació per instal·lar nova il·luminació i evitar zones fosques, que no hagi fet cap actuació en la poda de la vegetació per evitar racons amagats i que no hagi impulsat cap campanya de civisme al parc. I també apunta que amb els 233.000 euros que costarà la tanca, es podrien contractar agents cívics durant les nits del cap de setmana: “És un model que altres ciutats apliquen per a reduir els conflictes de les nits del cap de setmana com a figures de consciència i de mediadors com a pas previ a la intervenció policial, en cas que no s’hagi pogut resoldre la qüestió”, expliquen.

Igualada Som-hi lamenta que “en certs moments Igualada sigui una ciutat sense llei” i demana un pla de xoc al govern de Junts per a solucionar-ho “tot garantint la llibertat a l’oci i la llibertat al descans i erradicar la sensació d’inseguretat que hi ha”. La formació recorda que aquest no és un tema de partits, sinó que és un tema de ciutat i referma la seva voluntat de mà estesa per a trobar solucions.