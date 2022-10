L’editorial: Més seguretat

Aquesta setmana, l’Ajuntament d’Igualada ha anunciat que reforçarà ostensiblement la presència d’efectius policials al carrer durant la nit de la Castanyada per oferir així més seguretat ciutadana. Aquesta acció puntual ja s’ha fet en altres ocasions, com per exemple, durant la passada Festa Major, a les nits de la qual es va estrenar un “corredor de seguretat” des del centre de la ciutat fins a l’estació d’autobusos. Això tornarà a succeir el proper dilluns al vespre, i, probablement, també per Cap d’Any.

No cal ser gaire intel·ligent per a endevinar que aquestes mesures arriben després de l’horrible violació d’una noia, ara fa just un any, quan després de celebrar en una discoteca del polígon de les Comes la nit de la Castanyada, tornava sola cap a l’estació de tren. Tal succés, com és lògic, va provocar terror entre adolescents, joves i les seves famílies. D’aquí que les accions que Policia Local i Mossos d’Esquadra estan posant en marxa siguin molt benvingudes. També la instal·lació prevista de diverses càmeres de videovigilància en els accessos i sortides de la ciutat. I n’hi hauria d’haver més…

Malauradament, tot plegat són accions que costen diners a la butxaca dels ciutadans, a voltes mesures que coarten les nostres llibertats, però que s’han de fer per evitar que brètols, incívics, delinqüents i assassins campin lliurement sense tenir res a perdre i converteixen el que hauria de ser una nit de festa en un patiment constant quan és l’hora de tornar a casa.

Ens consta que s’estudien altres mesures, benvingudes totes elles. Els “corredors” fins a l’estació de bus són una bona solució, però només per aquells que són de fora. Algunes ciutats ja han posat en marxa un bus urbà nocturn, gratuït, que recull joves dels llocs d’oci per deixar-los prop de casa en diferents punts del municipi. Així eviten agafar cotxe o moto, i, sobretot, caminar sols en hores perilloses. Idees interessants que, almenys, deixen tranquil.les les famílies davant la inutilitat o fragilitat d’algunes lleis, i, també, l’aplicació a vegades incomprensible de la justícia per part de jutges i tribunals.