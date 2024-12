Més freqüències diàries en la nova línia de tren RL4, que connecta l’Alta Anoia amb Lleida i Terrassa

La Generalitat va posar en circulació el diumenge, 15 de desembre, la nova línia de tren RL4, que estarà operada per Renfe i que connectarà l’estació de Lleida Pirineus amb la de Terrassa-Estació del Nord, passant per Calaf i altres municipis de l’Alta Anoia. El servei disposarà de cinc expedicions per sentit en dies feiners i de quatre expedicions per sentit en dissabtes, diumenges i festius.

El nou servei substitueix íntegrament l’actual R12, que ofereix tres expedicions diàries per sentit entre Terrassa i Lleida. L’oferta, per tant, millora en nombre de circulacions i en l’amplitud de les franges horàries per garantir la mobilitat dels viatgers en les hores de més demanda, especialment a primera hora del matí.

El primer tren de la línia RL4 sortirà de Lleida Pirineus a les 5:12 hores i arribarà a Terrassa Estació del Nord a les 7:36 hores. En sentit contrari, la primera sortida des de la ciutat vallesana serà a les 5:20 hores i l’arribada serà a les 7:42 hores.

La continuïtat dels viatgers entre Terrassa i L’Hospitalet de Llobregat es realitzarà mitjançant transbordament a la línia R4 de Rodalies a Terrassa Estació del Nord o en el mateix tren, segons cada cas. En sentit contrari, Terrassa Estació del Nord serà l’estació d’intercanvi des de l’R4 a l’RL4 per a trajectes fins a Lleida.

Consulta els nous horaris de la línia RL4